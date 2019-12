Siyah bir elbiseyle nasıl şık olunur?

Her kadının dolabında mutlaka acil durumlarda kullanmak için sakladığı düz siyah mini bir elbisesi vardır. Aniden bir sonraki gün önemli bir toplantıya katılacağını öğrenir, veya akşama bir partiye davet edilir, bazen aynı anda iki ayrı yerde olması bile gerekebilir. Zamansızlıktan yakınan, oradan oraya koşturan stil sahibi çalışan kadınlara Penti pratik ve hesaplı şıklık alternatifleri sunuyor.



Eğer siz de bu kadınlardansanız “ basic” denilebilecek kadar düz elbiseye çok basit çözümler uygulayarak her ortama ayak uydurabilirsiniz. Her renk her desen külotlu çorap ayrı bir kadın yaratacak, bir kadının tüm ruh hallerini yansıtacaktır.



İşte düz siyah bir elbiseyle kombinleyebileceğiniz çoraplar ve uyandıracağı etkiler:



Düz bir siyah kıyafetle giyilen tasarım bir çorap bizi hemen modayı çok yakın takip eden hatta “moda benim” diyebilen bir imaja büründürüyor. İşte Penti’nin koleksiyonunda yer alan çoraplarla size aynı elbise ile tamamen farklı görünebileceğiniz alternatifler:



Andora külotlu: Sizi ön plana çıkartacaktır

Amber külotlu : çok şık görünmenizi sağlayacaktır

Lunar Külotlu: günlük rahat ama şık olmanızı sağlayacaktır

Hazel Külotlu: tüm bakışları sizin üstünüzde toplayacaktır

Lapis külotlu: beğeni toplayacaktır

Ebony Külotlu: akşam partide fark yaratmanızı sağlayacaktır

Saphire Külotlu: çorabınızı nereden aldığınızı sordurtacaktır

Nostalji Külotlu: baş döndürecektir.

Jewel Külotlu: özgüveninizi arttıracaktır

Ruby Külotlu: kıskandırtacaktır



Düz renk bir elbiseyi renkli opak çoraplarla da kombine ederek daha modern bir görünüme kavuşabilirsiniz.