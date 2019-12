-''SİYAH BEYAZ''IN GALASI YAPILDI ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ahmet Boyacıoğlu'nun filmi ''Siyah Beyaz''ın gala gösterimi yapıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gösterimden önce, konservatuvar öğrencisi görme engelli Alp Özsökmen, keman çalan görme engelli Zeynep Temirci ile yan flüt çalan bedensel engelli Tuğba Ak'tan oluşan ''Engelsiz Trio'' Gabriel Faure'nin ''Pavane'' adlı eserini seslendirdi. Seyirciler, Ankara'da bugün de faaliyette olan Siyah-Beyaz adlı barın sahibi ve ''müdavim'' 4 müşterinin hem kendi aralarındaki ilişkiyi, hem de özel hayatlarını sade bir dille anlatan filmi, eseri beyaz perdeye taşıyan oyuncularla birlikte izledi. Gösterimin ardından AKM bahçesindeki Balerin Kafe'de düzenlenen söyleşiye Yönetmen Ahmet Boyacıoğlu, başrol oyuncuları Tuncel Kurtiz, Nejat İşler, Şevval Sam, Erkan Can ve Derya Alabora katıldı. Yönetmen Boyacıoğlu, senaryosunu da yazdığı filmdeki barın, bar sahibinin ve ''müdavim müşterilerin'' gerçek hayatta da var olduklarını, kendisinin de o müşterilerden biri olduğunu anlattı. Siyah-Beyaz Bar'a gitmeye başladıklarında henüz 30'lu yaşlarda olduklarına dikkati çeken Boyacıoğlu, bugün yaşları 50'leri aşan arkadaşlarıyla halen aynı bara gittiklerini, yılbaşı kutlamalarını da birlikte bu barda yaptıklarını kaydetti. Filmin daha çok yetişkinlere hitap ettiğini düşündüğünü anlatan Boyacıoğlu, ''Afişe '35 artı yazalım' demiştim, arkadaşlar 'RTÜK kızar' dediler. Genelde genç bir arkadaş bu filmi severse 'Onun ruhu yaşlı' diyorum. Duyarlılık, dostluk, mekanı kaybetmeme, hayata sarılma üzerine bir film. Ben 57 yaşındayım. Benim yaşım bu filme uygun'' dedi. Söyleşi sırasında en büyük ilgiyi, filmde ''Ahmet Nihat'' karakterini canlandıran Tuncel Kurtiz çekti. Kurtiz, bir izleyicinin filmdeki bazı repliklerini hatırlatması üzerine, ''Bu adam ben değilim'' diye yanıt verdi. Seyircilerin kendisini hep canlandırdığı karakterlerle özdeşleştirdiğine değinen Kurtiz, şöyle konuştu: ''Bugünlerde 'Dayı'yım. Her gören 'Dayı' diyor. Ben Dayı değilim, benim adım Tuncel Kurtiz, dün bana Cemal Aga, ondan önce bilmem ne diyorlardı. Bu garip bir şey. Şunu kafamızdan atalım; ben Ahmet Nihat değilim, o Ahmet Nihat'ı oynamaya çalıştım. İçine tanıdığım insanlardan, ressamlardan bazı şeyler de koydum. Babamı bile anlattım. Bu insanı da seviyorum, filmi de çok seviyorum. Üstelik Ahmet Boyacıoğlu'nun ilk filmi. Daha başka filmler de yapacak? Belki ben yine dayı oynarım.'' Filmde ''Ayten'' karakterini canlandıran Şevval Sam, filmin kendisi için keyifli bir süreç olduğunu, Yönetmen Ahmet Boyacıoğlu'nun istediklerini hayata geçirmeye çalıştığını söyledi. Canlandırdığı karakterin gerçek hayattaki varlığına işaret eden Sam, Siyah-Beyaz Bar'da zaman geçirdiği dönemde bu kadınları gözlemlediğini ve canlandırdığı karakterde de onları canlandırmaya çalıştığını anlattı. Filmin bir diğer kadın karakteri Derya Alabora da filmin sıradan insanların hayatını anlatmasının kendisini etkilediğini, bu tip filmlerin ise Türkiye'de daha az yapıldığını söyledi. ''Siyah Beyaz''da ''Doktor Rıza'' karakterini canlandıran Nejat İşler ise filmdeki karakterin Ahmet Boyacıoğlu'nu anlattığını ifade etti. Karakterini öğrenirken Boyacıoğlu'nun hareketlerini ve beden dilini beyaz perdeye aktarmak istediğini anlatan Boyacıoğlu, ancak yönetmenin bunu istemediğine işaret etti. Filmde ''Müzeyyen'' adını verdiği salyangozuyla yaşayan ''Muzaffer'' karakterini canlandıran Erkan Can ise filmin sıradan, biraz yalnızlığın, biraz arkadaşların, sınırları çizilmiş küçük mekanın ve Ankara'nın hikayesini anlattığını söyledi. Can, filmi çekerken çok eğlendiklerini de dile getirdi.