Siyah-beyaz televizyonlar kıymete bindi!

Konya Televizyon ve Radyo Tamircileri Odası Başkanı Kadir Erölmez, sanal alemde `1950- 1965 yılları arasında Almanya'da üretilen televizyonların içerisinde çok değerli kırmızı civa var ve yüksek fiyatlara satılıyor' iddialarının dolaştığını belirterek, bunu duyan insanların televizyon tamircilerine akın ettiğini söyledi. Erölmez, ``İddialara asılsız'' dedi.



Bu civanın cep telefonu sinyalini kestiği, altın ve petrol aramada kullanıldığı gibi söylentilerin bulunduğuna dikkat çeken Erölmez, ``İnternet ortamında, bu televizyonların fiyatlarının 35 bin TL'den başlayarak 100 bin TL'ye kadar çıktığı söyleniyor. Cep telefonu sinyalini kestiği, altın ve petrol aramada kullanıldığı gibi dedikodular yayılıyor. Ama tamamen asılsız. Kesinlikle böyle bir şey yok. Televizyon içinde ne civa ne de kimyasal bir madde var. Televizyon içindeki aletlerin hepsini biliyoruz. Bir spekülasyon var. Ya vatandaşlar dolandırılacak ya da birileri rant peşinde. Ben yıllarca televizyon tüpü imal ettim. Tüpün içende ne olduğunu bilirim'' dedi. Günde en az 10-15 kişinin bu konu ile ilgili bilgi almak televizyonunu kucaklayarak geldiğini ya da telefon açtığını ifade eden Erölmez, ``Vatandaşlarımız böyle şeylere aldanmasın ve bu söylentilere kulak asmasın'' diye konuştu.



Televizyon tamircisi Hamdi Kaya da bu söylentinin kulaktan kulağa şehir efsane gibi dolaştığını söyledi. İş yerine günde 20- 25 kişinin geldiğini belirten Kaya, ``Vatandaşlar bize gelip siyah beyaz televizyonlarının içinde kırmızı civa olduğunu ve bunun yüksek para ettiğini söylüyorlar. 20 bin TL'ye satıldığını anlatıyorlar. Ama ne alan ne de satan kimseyi görmedik. Günde 20- 25 kişi gelip bunu bize bunu soruyor. Özellikle siyah beyaz ve Alman malı televizyonları soruyorlar. Böyle bir civa olduğunu ben görmedim. Eski ustalarıma sordum onlarda görmediklerini söylediler. Sadece duyum üzerine geliyorlar. Ama ne amaçla kullanıldığını bilmiyorlar. Kimisi hastalara enjekte edildiğini, kimisi bomba yapımında kullanıldığını, kimisi de altın aramada kullanıldığını söylüyor. Yani bir efsane gibi bu dolaşıyor ortalıkta. Ama aslı yok'' dedi.



İnternette dolaşan mail



İnternette dolaşan ve insanların birbirlerine de gönderdiği mail'lerden biri şöyle:



``Zengin Oldunuz! Elinizde 1950 - 1965 yılları arasında Almanya'da üretilmiş eski siyah beyaz grundig televizyonlardan ya da aynı yıllarda üretilmiş eski ev eşyalarından varsa zengin olabilirsiniz! Bu televizyanların ve eski eşyaların içerisinde bulunan kırmızı civa cep telefonu sinyallerini kesiyor. İnsan sağlığı için büyük önem taşıyor. Pek çok insanının o yıllarda Almanya'ya gidip geldiğini biliyoruz. Elinizde bu tür televizyon ve eski eşya varsa bize ulaşın. Fiyatları 35 bin TL'den başlaryarak 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.''



Bazı internet forum ve ilan sitelerinde siyah-beyaz televizyon arayanların ilanları dikkat çekiyor. Bir internet sitesine verilen ilan şöyle:



`Eski gurindig marka siyah beyaz tv. Ben bu eski TV'lerden 2 bin 500 TL'ye alıyorum. Elinde olan beni `ahmet4.... @hotmail.com' ya da 0539 .....22 nolu telefondan ulaşabilir. Aradıgım tv markası Gurindig ama asıl tv'nin özelliği cep telefonu TV'nin üstüne koyunca `Şebeke yok' yazıyor olması gerekiyor cep tlfonunda... TV'nin içindeki parça yandaki resimde görülüyor kızıl cıva tüpün içerisinde açıklaması da bu yeter mi''



TÜBİTAK: Böyle bir kimyasal yok



TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'nin internet sitesinde, bir okuyucunun `Kırmızı civa' ile ilgili sorusuna dergi yönetimi şu cevabı veriyor:



``Eldeki verilere göre, böyle bir kimyasal yok. Varlığına dair söylentiler, 1992 yılında ITAR-TASS adlı Rus haber ajansından kaynaklanan bir habere dayanıyor. Söylentilere göre, cıva tuzları yoğun radyasyona tabi tutulduklarında kırmızıya dönüşüyor ve güçlü bir füzyon bombası yapımı için elverişli bir malzeme haline geliyormuş. Söylentiler ABD Temsilciler Meclisi'nin bir alt komisyonunca araştırılmış ve asılsız oldukları sonucuna varılmış. Ancak söz konusu haberin ardından, uluslararası alanda uzunca bir süre, `kırmızı cıva' satmaya yönelik teklifler dolaşmaya başlamış. Bu tekliflerin bazıları da, Irak'ın o zamanki yönetim organlarına yapılmış. İleri sürülen örnekler, kırmızı boyalı cıva imiş. Fakat bilindiği kadarıyla, bu `dolandırıcılık' girişimlerinin hiçbiri başarıya ulaşamamış.''







