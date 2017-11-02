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Medya

Siyah Beyaz Aşk'ta senaristler istifa etti

"Bizden bu kadar"

02 Kasım 2017 14:45

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in şikayette bulunduğu Kanal D’de yayınlanan ‘Siyah Beyaz Aşk’ adlı dizinin senaristleri istifa etti.

Biçer, “Dizinin yayınlanan ilk iki bölümünde kadına ve sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddetin izletilmekte olduğunu gördüm” eleştirisini yapmıştı. Dizinin senaristleri  Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon “Bizden bu kadar” diyerek istifa kararı aldı.

Sina Koloğlu, Milliyet’teki köşesinde konuyla ilgili “Birden sürpriz gelişme oldu. Duyduğum, dizinin senaristleri Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon “Bizden bu kadar” diyerek istifa kararı aldı. Kulağıma gelen, özellikle son bölümün final sahnesi, bu anlaşmazlığa neden olmuş” dedi.

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