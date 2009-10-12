Siyah bantlı protesto!

46. Uluslararası Antalya Atın Portakal Film Festivali, Yeşilçam dönemi oyuncularının katıldığı ve 1960'lı yılların unutulmaz film müziklerinin seslendirildiği açılış töreniyle başladı. Ulusal Film Yarışması'nın jüri üyelerinden oyuncu Nurgül Yeşilçay ve eşi Cem Özer, geceye kollarına siyah bant takarak katıldı.



Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılış törenine, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nın jüri üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, sanatçılar, kırmızı halı geçişinde kendilerini alkışlayan sinemaseverleri selamlarken, festival kapsamında düzenlenen Ulusal Film Yarışması'nın jüri üyelerinden oyuncu Nurgül Yeşilçay ve eşi Cem Özer, geceye kollarına siyah bant takarak katıldı.



Özer çifti, kırmızı halı geçişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine, oyuncu Timuçin Esen'in kendisini izleyen magazin muhabirleri nedeniyle yaşadığı durumdan dolayı protesto amacıyla siyah bantları taktıklarını söyledi.



Cem Özer, bir çok insan gibi sanatçıların da gece kulüplerinden alkollü ayrılabileceğini, benzer durumda kalan oyuncu Timuçin Esen'in de magazin muhabirlerinin ısrarlı takibi sırasında alkollü halde yerlerde sürüklendiğini ve polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığını belirtti.



Oyuncu arkadaşı Esen ile dayanışma içinde olacağını dile getiren Özer, magazin muhabirlerine, “Koluma siyah bandı takarak arkadaşımızın bu duruma düşürülmesini protesto ediyorum. Çekim yapmak tabii ki hakkınız ama kamerayı her dakika bize doğrultmayın. Çekmek sizin hakkınız, konuşmamak bizim hakkımız. Konuşmama hakkımıza saygı duyun. Ben sizlerin hakkınıza saygı duyuyorum. Israr etmeyin, üstelemeyin” dedi.



Özer, “Adı, tırnak içinde 'sanatçı' diye anılan bu insanlar ile bu işe saygı duyan, emek veren insanları fark edin. Sıkışıklık içerisinde yaşamak istemiyoruz. Siz de biz de tehlike altındayız. Bir gün biri ezilecek, kaza olacak. Bunu daha düzgün yapmanın yollarını bulalım. Ben magazinin bu şeklini protesto ediyorum” diye konuştu.



Dünya barışına ev sahipliği



Açılış töreninde konuşan Vali Alaaddin Yüksel, tarih boyunca kentlerin uygarlıklarla anıldığını, Antalya'nın da tarihin akışı içinde küresel vizyonun önemli aktörü olduğunu söyledi.



Yüksel, “Antalya topraklarında tarih boyunca medeniyetler harmanlanarak barış rüzgarları olarak esmiştir. Antalya, tarihin kendisine yüklediği rolü layıkıyla yerine getiriyor. Kültür ve sanat heyecanıyla dünya barışına ev sahipliği yapıyor” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da 46 yıl boyunca festival için emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bir özel teşekkürüm; bu geceyi renklendirecek olan sanatçı Melihat Gülses'dir. Gülses, sevgili babasını çok yakın geçmişte kaybetmesine rağmen meslek tutkusuyla bu geceyi bizlerle paylaşıyor” dedi.



Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar da festivalin 4 yıl sonra 50. yılını kutlayacağını ifade ederek, “50. yıla kadar sinemamızın 50 yılının macerasını paylaşmak istedik” diye konuştu.



Bu yılki festivalin ana temasının “Sinema ve müzik, film şeritleri ile 1960'lara yolculuk” olduğunu belirten Sayar, 1960'larda Türk Sinemasının atılım yaptığını söyledi. Sayar, festivalin Türk Sineması'na yeni ufuklar ve umutlar getirmesini diledi.

Halit Kıvanç ve Nehir Erdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı törende, Melihat Gülses, Necip Gülses yönetimindeki Pera Orkestrası eşliğinde 1960'lı yılların film müziklerini seslendirdi.



Yeşilçam'ın unutulmazları



Törende, Yeşilçam döneminin unutulmaz sanatçıları Tanju Gürsu, Devlet Devrim, Ediz Hun, Mine Soley, Salih Güney, Parla Şenol, İzzet Günay, Ekrem Bora, Suna Selen, Tijen Par, Eşref Kolçak, Suzan Avcı, Nilüfer Aydan, Gönül Yazar, Yusuf Sezgin, Süleyman Turan, Selma Güneri, Halit Akçatepe, Kuzey Vargın, Fatma Karanfil ve Engin Çağlar sahneye davet edilerek izleyiciyi selamladı.



Coşkuyla alkışlanan sanatçılar, festival yönetiminin ve halkın ilgisine teşekkür etti. Sanatçı İzzet Günay, festivalin kendisini 46 yıldır çok heyecanlandırdığını belirterek, izleyicilere, “Size söz veriyorum, 50'inci yılda da buradayım” diye seslendi.

Halit Akçatepe festivalin başarısını kutlarken, Eşref Kolçak da Türk Sineması'nı yeniden canlandırdığı için festivali düzenleyenlere teşekkür etti.



Gönül Yazar, “Bugün öğrendim ki 41 film çevirmişim, 41 kere maşallah” diye espri yaparken, Salih Güney de Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelinin yakıldığını söyledi. Güney, “Müstehcen bulunarak Venüs heykelinin yakılmasını, Sivas'ta da aydınların yakılmasını ve bu zihniyeti bir kez daha kınıyorum” dedi.



Gecede, Altın Portakal Film Festivali'nin 46 yıllık iz bırakan geçmişi ile Türk Sineması'nın siyah beyaz filmleri sinevizyon aracılığıyla gösterildi.



Bu arada, Nurgül Yeşilçay ile eşi Cem Özer tören sona ermeden salondan ayrıldı. Salon dışındaki magazin muhabirlerinin, kendilerini siyah bant takarak protesto eden çifte, kamera ve fotoğraf marinalarını yere bırakarak tepki gösterdikleri görüldü.