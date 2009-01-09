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Sağlık

Siyah ahududu kanseri önleyebilir

Yapılan araştırmalar, siyah ahududunun kanser oluşumunu önlediğini ortaya koydu.

09 Ocak 2009 02:00

Amerika'da Ohio State Kapsamlı Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırmalar, siyah ahududunun (ağaç çileği), kanser oluşumunu önlediğini ortaya koydu.

Ahudududa bulunan anti-kanserojen özelliğin normal çilekte de bulunduğuna değinen uzmanlar, siyah ahududunun, bazı kanser hastalıklarının oluşmasını önlemekte kullanılabileceğini söylediler. Laboratuarlarda fareler üzerinde araştırma yapan bilim adamları, siyah ahududunun, yemek borusu (esophageal) kanserini önlediğini gözledi.

Ohio Eyalet Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Profesör Dr. Gary D. Stoner, "Verilerimiz ahudududa bulunan antosiyanin maddesinin kanseri önlemede çok önemli olduğu konusunda güçlü bir kanıt sağladı" dedi.

Araştırmacılar, bazı ümit verici sonuçlar veren çilek tozu kullanarak klinik deneyler de yürüttüler. Ancak, hastaların günde 60 gram çilek tozu almalarını gerekiyor. Stoner, "Tüm çileklerdeki antosiyanin aktif olduğunu biliyoruz, insanlarda standartlaştırılmış antosiyanin karışımı kullanarak kanseri önleyebileceğimizi umut ediyoruz. Eninde sonunda, insanlarda çoklu organ bölgelerinde antosiyanin faydasını test edeceğiz" diye konuştu.

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