SİYAD'ın tercihi 'Kosmos' oldu

T24 - Reha Erdem’in 'Kosmos'u 43. SİYAD Ödülleri’nden En İyi Film dahil 5 ödülle dönerken, Seren Yüce’nin 'Çoğunluk'u aday olduğu 10 dalın 4’ünde ödüle uzanan film oldu.







43. SİYAD Ödülleri dün gece Maslak Tim Show Center’da yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Şenay Gürler’in sunduğu törene Türk sinemasının birbirinden değerli isimleri katıldı.

Gece boyunca 13 dalda ödül kazanan yapıtlar açıklanırken Onur Ödülleri ve Ahmet Uluçay Umut Ödülü de sahiplerine verildi. 2010’da Türkiye sinemalarında gösterime giren yabancı filmler arasında yapılan seçimde ise Michael Haneke’nin yönettiği “Beyaz Bant” En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.



43. SİYAD Ödülleri



En İyi Film: Kosmos (Yapımcı: Ömer Atay)

En İyi Yönetim: Reha Erdem (Kosmos)

Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Sevinç Erbulak (Prensesin Uykusu)

En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Bartu Küçükçağlayan (Çoğunluk)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Nihal Koldaş (Çoğunluk)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: Settar Tanrıöğen (Çoğunluk)

Mahmut Tali Öngören En İyi Senaryo Ödülü: Seren Yüce (Çoğunluk)

En İyi Görüntü Yönetimi: Florent Herry (Kosmos)

En İyi Kurgu: Reha Erdem (Kosmos)

En İyi Sanat Yönetimi: Ömer Atay (Kosmos)

En İyi Müzik: Selim Demirdelen (Kavşak)

En İyi Belgesel: Direnişçi (Yönetmen: Murat Utku)

En İyi Kısa Film: Bisiklet (Yönetmen: Serhat Karaaslan)

Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Cahit Çeçen (Kahpe Devran adlı belgeseliyle)

Onur Ödülleri: Tuncel Kurtiz, Yusuf Kurçenli ve Cahit Berkay.

2010’da gösterime giren Beyaz Bant-Das Weisse Band (Yönetmen: Michael Haneke) filmi ise Yılın En İyi Yabancı Filmi seçildi.



