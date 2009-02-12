SİYAD’dan Şener Şen ve Nijat Özön’e ödül

SİYAD-Türk Sineması Ödülleri'nde Onur Ödülü Şener Şen'in, Emek Ödülü Nijat Özön'ün oldu.



Bu yıl 41’incisi düzenlenen SİYAD-Türk Sineması Ödülleri’nde Onur Ödülü ve Emek Ödülü’nü alacak isimler belli oldu.



Türk sinemasına yaklaşık 40 yıldır hizmet veren, canlandırdığı her role farklı bir derinlik ve özgünlük kazandıran, “Hababam Sınıfı” serisinden “Süt Kardeşler”e, “Kibar Feyzo”dan “Banker Bilo”ya, “Neşeli Günler”den “Çiçek Abbas”a, “Namuslu”dan “Çıplak Vatandaş”a, “Milyarder”den “Züğürt Ağa”ya, “Muhsin Bey”den “Selamsız Bandosu”na, “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”nden “Eşkıya”ya kadar, sinema tarihimizde iz bırakan sayısız karaktere hayat veren ve yüzü adeta Türk sinemasıyla özdeşleşen Şener Şen SİYAD Onur Ödülü’ne değer bulundu.



Sinema yazarlığı ve araştırmacılığının Türkiye’ye yerleşmesinde öncü görevi üstlenmiş isimlerden; sinema sanatı üzerine ilk kitabı (“Sinema Sanatı”), ilk sinema ansiklopedisini (“Ansiklopedik Sinema Sözlüğü”), Türk sinemasının geniş kapsamlı ilk tarihini (“Türk Sineması Tarihi”) ve kronolojisini (“Türk Sineması Kronolojisi”) kaleme alan; “100 Soruda Sinema” ve “Sinema: Uygulayımı, Sanatı, Tarihi” adlı yapıtlarıyla sinemanın geniş yığınlara ulaşmasını sağlayan; bugüne dek sayısız ödüle layık görülen Nijat Özön ise SİYAD Emek Ödülü’ne değer bulundu.



Şener Şen ve Nijat Özön’ün ödülleri, 22 Şubat Pazar akşamı Cemal Reşit Rey salonunda gerçekleştirilecek olan ödül töreninde kendilerine verilecek.

