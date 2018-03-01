SİYAD Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 50. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin yönetmen-senarist Duygu Sağıroğlu ile oyuncu-şarkıcı Deniz Türkali’ye, Emek Ödülü’nün ise film afişi ressamı İbrahim Enez’e verileceğini açıkladı.
13 Mart 2018’de sinema ve tiyatro sanatçısı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödül Töreni’nde SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen ‘Türk Sinemasında 2017’nin en iyileri’ açıklanacak.
Törende Onur ve Emek Ödüllerinin yanı sıra 16 kategoride yılın en iyisi seçilenlere ödülleri verilecek.