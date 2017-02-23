SİYAD Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 15 Mart’ta yapılacak 49. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin belgesel yönetmeni Metin Kaya ve sinema oyuncusu Arzu Okay’a verileceğini açıkladı. SİYAD ayrıca belgesel, kısa film ve geçen yıl yaşama veda eden SİYAD Onursal üyesi Giovanni Scognamillo’nun anısına atfen bu yıldan itibaren verilecek olan fantastik sinema dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2016 yılında vizyona giren yerli yapımlar arasında 11 daldaki adaylar daha önce açıklanmıştı. SİYAD üyeleri önümüzdeki haftalarda tüm bu adaylar arasından 2. tur bir oylama ile ödül sahiplerini belirleyecekler.

49. SİYAD Ödül Töreni, 15 Mart’ta Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Oyuncu Tuğrul Tülek’in sunuculuğunu yapacağı törende 2016 Türkiye sinemasının SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri açıklanacak.

SİYAD Fantastik Sinema adayları: Baskın: Karabasan, Cinni: Uyanış, Kötü Kedi Şerafettin, Siccin 3: Cürmü Aşk, Siyah Çember.

SİYAD Kısa Film adayları: Asfalt, Güneh, Hüvelbaki, Si, Siyah Çember.

SİYAD Belgesel adayları: Bağlar, Genç Pehlivanlar, Gönderen: İlhan Sami Çomak, Hatırlıyorum, Hazır Ol, İstanbul Makamı.

Metin Kaya kimdir?

1962 Zonguldak doğumlu Metin Kaya halen bu şehirde yaşıyor. Emekli oluncaya dek Zonguldak’ta 30 yıl kuyumculuk yaptı. Uzun yıllar fotoğrafçılıkla ilgilendikten ve birkaç kısa film denemesinden sonra 1990-91 Zonguldak madenci grevini ve Ankara yürüyüşünü konu alan 100 Bin Kişiydiler (2009) belgeselini çekti. Uzun metraj bu belgesel 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Belgesel ödülünü aldı ve 2010 İşçi Filmleri Festivali resmi açılış filmi oldu. Kozlu maden faciasını konu alan Derin Çığlık / 263’ün (2012) ardından, kaçak maden ocaklarını belgeleyen çalışması Soluk (2015) İtalya’da 16. Asiatica Film Festivali’nde jüri özel ödülünü kazandı. Kaya, belgesellerini yapım ve yapım sonrası aşamalarında kendisinden ibaret tek kişilik bir ekiple çekiyor.

Arzu Okay kimdir?

1955 İzmir doğumlu Arzu Okay, 14 yaşındayken bir gazetedeki fotoroman oyuncusu ilanına başvurarak Zeki Müren’le birlikte bir fotoromanda oynamak için seçildi. Sinemaya ertesi yıl yine bir gazetenin “artist yarışmasında” birinci seçilerek Ayhan Işık’ın başrolde olduğu Ölünceye Kadar (1970) adlı filmle geçiş yaptı. Ana akım sinemada çok sayıda filmde başrolde oynadıktan sonra 1970’lerin ortalarından itibaren yerli erotik filmlerin yıldızlarından oldu; Arzu Okay’ın ana akım sinemadan erotik sinemaya geçişi, Yeşilçam’da cinsellikten soyutlanmış “masum yüzlü kız” klişesinin kırılma noktalarından biri kabul edilir. 1978’te sinemayı bıraktı. İlerleyen yıllarda deri ürünleri uluslararası ticaretine girişti, Paris’e yerleşerek bu şehirde mağaza açtı. Kısa bir süre önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan Okay yıllar sonra Yemekteydik ve Karar Verdim (2015) adlı filmde rol aldı.