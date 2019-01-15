SİYAD, 2018 Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını açıkladı; Ahlat Ağacı 10 dalda adaylık elde etti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adayları belirlendi.

Nuri Bilge Ceylan’ın toplam on adaylık elde eden Ahlat Ağacı filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın Güvercin, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons, Emre Erdoğdu’nun Kar ve Tolga Karaçelik’in Kelebekler filmleri izledi.

Daha, Müslüm Baba, Son Çıkış ve Yol Kenarı üçer, Bizim İçin Şampiyon ve Sofra Sırları ikişer, Arada, Arif v 216 ile Aydede birer dalda aday oldu.

Hazar Ergüçlü, hem Kar’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, hem de Ahlat Ağacı’ndaki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday seçildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Bennu Yıldırım da Ahlat Ağacı’ndaki performansıyla aday seçildi.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adaylarının tam listesi şöyle:

En İyi Film

Ahlat Ağacı

Anons

Güvercin

Kar

Kelebekler

En İyi Yönetim

Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Mahmut Fazıl Coşkun - Anons

Emre Erdoğdu- Kar

Tolga Karaçelik - Kelebekler

Banu Sıvacı - Güvercin

En İyi Senaryo

Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Emre Erdoğdu - Kar

Tolga Karaçelik - Kelebekler

Banu Sıvacı - Güvercin

Ümit Ünal - Sofra Sırları

En İyi Kadın Oyuncu

Farah Zeynep Abdullah - Bizim İçin Şampiyon

Tuğçe Altuğ - Kelebekler

Hazar Ergüçlü - Kar

Demet Evgar - Sofra Sırları

Ezgi Mola - Aydede

En İyi Erkek Oyuncu

Kemal Burak Alper - Güvercin

Fatih Artman - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Doğu Demirkol - Ahlat Ağacı

Hayat van Eck - Daha

Timuçin Esen – Müslüm Baba

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Ayça Bingöl – Müslüm Baba

Hazar Ergüçlü - Ahlat Ağacı

Gülçin Kültür Şahin - Kelebekler

Ayşenil Şamlıoğlu - Son Çıkış

Bennu Yıldırımlar - Ahlat Ağacı

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Halil Babür - Kar

Murat Cemcir - Ahlat Ağacı

Hakan Karsak - Kelebekler

Şahin Kendirci – Müslüm Baba

Ahmet Mümtaz Taylan - Daha

En İyi Görüntü Yönetimi

Serkan Güler - Bizim İçin Şampiyon

Krum Rodriguez - Anons

Andreas Sinanos - Yol Kenarı

Gökhan Tiryaki - Ahlat Ağacı

Arda Yıldıran - Güvercin

En İyi Müzik

Canset Özge Can - Güvercin

Barış Diri, Tamer Temel - Son Çıkış

Okan Kaya - Anons

Orkun Tunç - Arada

Uygur Yiğit - Daha

En İyi Kurgu

Ali Aga - Yol Kenarı

Ayris Alptekin - Kar

Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Çiçek Kahraman - Anons

Evren Luş - Son Çıkış

En İyi Sanat Yönetimi

Meral Aktan - Ahlat Ağacı

Özkan Çimenli, Hakan Yarkın - Arif v 216

Osman Özcan, László Rajk - Anons

Tuğba Gül Poyraz - Güvercin

Natali Yeres - Yol Kenarı

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.