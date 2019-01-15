SİYAD, 2018 Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını açıkladı; Ahlat Ağacı 10 dalda adaylık elde etti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adayları belirlendi.
Nuri Bilge Ceylan’ın toplam on adaylık elde eden Ahlat Ağacı filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın Güvercin, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons, Emre Erdoğdu’nun Kar ve Tolga Karaçelik’in Kelebekler filmleri izledi.
Daha, Müslüm Baba, Son Çıkış ve Yol Kenarı üçer, Bizim İçin Şampiyon ve Sofra Sırları ikişer, Arada, Arif v 216 ile Aydede birer dalda aday oldu.
Hazar Ergüçlü, hem Kar’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, hem de Ahlat Ağacı’ndaki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday seçildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Bennu Yıldırım da Ahlat Ağacı’ndaki performansıyla aday seçildi.
51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adaylarının tam listesi şöyle:
En İyi Film
Ahlat Ağacı
Anons
Güvercin
Kar
Kelebekler
En İyi Yönetim
Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı
Mahmut Fazıl Coşkun - Anons
Emre Erdoğdu- Kar
Tolga Karaçelik - Kelebekler
Banu Sıvacı - Güvercin
En İyi Senaryo
Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı
Emre Erdoğdu - Kar
Tolga Karaçelik - Kelebekler
Banu Sıvacı - Güvercin
Ümit Ünal - Sofra Sırları
En İyi Kadın Oyuncu
Farah Zeynep Abdullah - Bizim İçin Şampiyon
Tuğçe Altuğ - Kelebekler
Hazar Ergüçlü - Kar
Demet Evgar - Sofra Sırları
Ezgi Mola - Aydede
En İyi Erkek Oyuncu
Kemal Burak Alper - Güvercin
Fatih Artman - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Doğu Demirkol - Ahlat Ağacı
Hayat van Eck - Daha
Timuçin Esen – Müslüm Baba
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Ayça Bingöl – Müslüm Baba
Hazar Ergüçlü - Ahlat Ağacı
Gülçin Kültür Şahin - Kelebekler
Ayşenil Şamlıoğlu - Son Çıkış
Bennu Yıldırımlar - Ahlat Ağacı
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Halil Babür - Kar
Murat Cemcir - Ahlat Ağacı
Hakan Karsak - Kelebekler
Şahin Kendirci – Müslüm Baba
Ahmet Mümtaz Taylan - Daha
En İyi Görüntü Yönetimi
Serkan Güler - Bizim İçin Şampiyon
Krum Rodriguez - Anons
Andreas Sinanos - Yol Kenarı
Gökhan Tiryaki - Ahlat Ağacı
Arda Yıldıran - Güvercin
En İyi Müzik
Canset Özge Can - Güvercin
Barış Diri, Tamer Temel - Son Çıkış
Okan Kaya - Anons
Orkun Tunç - Arada
Uygur Yiğit - Daha
En İyi Kurgu
Ali Aga - Yol Kenarı
Ayris Alptekin - Kar
Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı
Çiçek Kahraman - Anons
Evren Luş - Son Çıkış
En İyi Sanat Yönetimi
Meral Aktan - Ahlat Ağacı
Özkan Çimenli, Hakan Yarkın - Arif v 216
Osman Özcan, László Rajk - Anons
Tuğba Gül Poyraz - Güvercin
Natali Yeres - Yol Kenarı
Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.