SİYAD, 2016 ödüllerinin adaylarını açıkladı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2016 Türkiye sineması ödüllerinin adaylarını belirledi. SİYAD üyelerinin yaptığı seçimde 2016 yılında Türkiye’de sinemalarda vizyona giren uzun metraj yerli yapım filmler içinden En İyi Film başta olmak üzere 11 kategoride beşer aday belirlendi. 11 kategorinin sekizinde adaylık elde eden Ana Yurdu en fazla kategoride aday olan film oldu.

En İyi Kadın Oyuncu Performansı kategorisinde iki oyuncusu birden aday seçilen Tereddüt ise yedi kategoride toplam sekiz adaylık elde etti. Ana Yurdu ve Tereddüt’ü yedi adaylıkla Babamın Kanatları, altı adaylıkla Rüzgarda Salınan Nilüfer ve beş kategoride toplam altı adaylıkla Kalandar Soğuğu, beş adaylıkla Albüm, dört adaylıkla Toz Bezi, ikişer adaylıkla Hasret ve Kor, birer adaylıkla Annemin Yarası, Baskın: Karabasan, Ekşi Elmalar, İftarlık Gazoz, İkimizin Yerine, Kasap Havası ve Saklı filmleri izledi.

Ödüller, bu adaylar arasından SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 15 Mart’ta Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ve sunuculuğunu sinema-tv/tiyatro oyuncusu Tuğrul Tülek'in üstleneceği bir törenle sahiplerine verilecek. Belgesel ve kısa film kategorilerindeki adaylar henüz açıklanmadı.

SİYAD adayları şu filmler ve sanatçılardan oluşuyor:

En İyi Film

Ana Yurdu

Babamın Kanatları

Rüzgarda Salınan Nilüfer

Tereddüt

Toz Bezi

Tereddüt fragman:

En iyi Yönetmen

Mustafa Kara (Kalandar Soğuğu)

Mehmet Can Mertoğlu (Albüm)

Kıvanç Sezer (Babamın Kanatları)

Senem Tüzen (Ana Yurdu)

Yeşim Ustaoğlu (Tereddüt)

Babamın Kanatları fragman:

En İyi Senaryo

Zeki Demirkubuz (Kor)

Ahu Öztürk (Toz Bezi)

Kıvanç Sezer (Babamın Kanatları)

Senem Tüzen (Ana Yurdu)

Seren Yüce (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

En İyi Kadın Oyuncu

Esra Bezen Bilgin (Ana Yurdu)

Asiye Dinçsoy (Toz Bezi)

Funda Eryiğit (Tereddüt)

Songül Öden (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

Ecem Uzun (Tereddüt)

En İyi Erkek Oyuncu

Murat Kılıç (Albüm)

İnanç Konukçu (Kasap Havası)

Menderes Samancılar (Babamın Kanatları)

Haydar Şişman (Kalandar Soğuğu)

Cem Yılmaz (İftarlık Gazoz)

Kalandar Soğuğu fragman:

En İyi yardımcı Kadın Oyuncu

Tülay Günay (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

Hanife Kara (Kalandar Soğuğu)

Kübra Kip (Babamın Kanatları)

Nihal Koldaş (Ana Yurdu)

Nuray Yeşilaraz (Kalandar Soğuğu)

En iyi yardımcı Erkek Oyuncu

Taner Birsel (Kor)

Musab Ekici (Babamın Kanatları)

Mehmet Özgür (Toz Bezi)

Settar Tanrıoğen (Saklı)

Özgür Emre Yıldırım (İkimizin Yerine)

En İyi Görüntü Yönetmeni

Michael Hammon (Tereddüt)

Vedat Özdemir (Ana Yurdu)

Marius Panduru (Albüm)

Cevahir Şahin, Kürşat Üresin (Kalandar Soğuğu)

Gökhan Tiryaki (Ekşi Elmalar)

Albüm fragman:

En İyi Müzik

Gökçe Akçelik (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

Efe Akmen (Hasret)

Bajar (Babamın Kanatları)

Jingle House (Annemin Yarası)

Antoni Komasa-Lazarkiewicz (Tereddüt)

En İyi Kurgu

Levent Çelebi (Hasret)

Ayhan Ergürsel (Albüm)

Agnieszka Glinska, Svetolnik Mica Zajs (Tereddüt)

Adam Isenberg, Yorgos Mavropsaridis (Ana Yurdu)

Mary Stephen (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

En İyi Sanat Yönetmeni

Metin Çelik (Ana Yurdu)

Meral Efe, Yunus Emre Yurtseven (Albüm)

Olgun Kara (Kalandar Soğuğu)

Sıla Karakaya (Baskın: Karabasan)

Osman Özcan (Tereddüt)

Ekşi Elmalar fragman: