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Şiwan Perwer: Hendek meselesini anlamıyorum

''Türkiye Kürtleri arasında doğru dürüst bir siyaset yapılmıyor''

03 Şubat 2016 13:33

Çiyager adıyla da bilinen Kürt sanatçı Mehmet Karakuş'un darp edilmesine tepki gösteren sanatçı Şivan Perwer, HDP'nin kendi fikrini kabul etmeyenleri susturduğunu söyledi. HDP'ye 'sanatçılara el kaldırmayın' çağrısında bulundu. Sokaklara kazılan hendeklere de değinen Perwer, ‘’Hendek kazarak bir şeyler elde edeceklerini mi sanıyorlar? Halen bunun üzerinde düşünüyorum. Hendek meselesini tam olarak anlamış değilim. Kimler, niçin bunu yapıyor akıl erdiremedim. Bu şekilde barışa ulaşılamaz" dedi.

Erbil'de TRT Kurdi'ye konuşan Perwer, "Şu an herkes çatışma ortamında olduğu için siyasi hareketlerin de faşizan yönleri oluyor, anlıyor musun? Kendisinden yana olmayan herkesi 'karşıt' olarak yaftalıyor. 'Ya benden yana olursun ya da karşımda' diyor. Bunlar faşizmin biçimleri. İnsanları senden yana yahut senin karşında olmaya mecbur bırakman hiç de doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kürt sanatçı konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanatçı, milletin umut ve moralinin artması için hizmet eder. Sanatçıya saldırdığın an, halkın umuduna ve moraline saldırmış olursun. Bu da faşizmin başka bir çeşididir. Kürt siyasi hareketlerinden rica ve talep ediyorum; aydınlara, yazarlara, sanatçılara kesinlikle el kaldırmayın. Sanatçı milletin dili, varlığı, moral ve umududur. Sanatçı herkes için çalışır; yalnızca bir parti için değil.”

 

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