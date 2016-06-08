Sivrisineksavar televizyon yapıldı

Güney Kore firması LG Electronics’in ürettiği yeni televizyonların herhangi bir aroma ya da kimyasal kullanmaksızın sivrisinekleri uzak tuttuğu belirtildi.

Yüksek frekanslı titreşime sahip olduğu söylenen televizyonların, Uluslararası Bioteknoloji ve Toksikoloji Enstitüsü tarafından da test edildiği ve yeniden doldurmayı gerektirecek herhangi bir ekstra madde kullanmadığı açıklandı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; ​insanların işitme limitleri arasında olmayan ultrasonik dalgalar yayan televizyonların, tamamen zararsız ve ‘fark edilmez’ olduğu duyuruldu. 400 ila 710 dolar arasındaki fiyatlarla satışa sunulan televizyonların, sivrisinekler yoluyla yayılan bulaşıcı hastalıkları önlemek konusunda önemli bir adım olduğu söylendi.