T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sivrisineklerin 'çekici' bulduğu tenler

İngiltere yapılan bir araştırmadan çıkan sonuçlar dikkat çekti

23 Nisan 2015 17:11

İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM)’den bilim insanlarının ikizler üzerinde gerçekleştirdikleri yeni bir araştırma, sivrisineklerin ısıracakları kişiyi genlerine göre seçiyor olabileceğini ortaya koydu.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, daha önceki araştırmalar, böceklerin “vücut kokuları nedeniyle” bazı kişileri diğerlerinden daha “çekici” bulduğunu ortaya koymuş ancak bir kişinin böcekler için olan çekiciliği ile genler arasında bir bağlantı kurmamıştı.

LSHTM’den uzmanlar 18 tek yumurta ve 19 çift yumurta ikizi üzerinde yaptıkları araştırmada, böceklerin aynı genleri taşıyan tek yumurta ikizlerine gösterdiği ilgi düzeyinin birbirine eş olduğunu ancak farklı genler taşıyan çift yumurta ikizlerinde bu benzerliğin gözlemlenmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Bulgularını PLOS ONE akademik dergisinde yayınlayan uzmanlar, araştırmanın sadece bir pilot olduğunu ancak genler ve sivrisinek ısırıkları üzerine yapılacak kapsamlı araştırmaların, insanları sivrisineklerden koruyacak yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini söyledi.

 

ETİKETLER

sivrisinekingilterearaştırmatençekiciısıracaklarını seçiyorikizler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24