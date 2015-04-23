Sivrisineklerin 'çekici' bulduğu tenler

İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM)’den bilim insanlarının ikizler üzerinde gerçekleştirdikleri yeni bir araştırma, sivrisineklerin ısıracakları kişiyi genlerine göre seçiyor olabileceğini ortaya koydu.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, daha önceki araştırmalar, böceklerin “vücut kokuları nedeniyle” bazı kişileri diğerlerinden daha “çekici” bulduğunu ortaya koymuş ancak bir kişinin böcekler için olan çekiciliği ile genler arasında bir bağlantı kurmamıştı.

LSHTM’den uzmanlar 18 tek yumurta ve 19 çift yumurta ikizi üzerinde yaptıkları araştırmada, böceklerin aynı genleri taşıyan tek yumurta ikizlerine gösterdiği ilgi düzeyinin birbirine eş olduğunu ancak farklı genler taşıyan çift yumurta ikizlerinde bu benzerliğin gözlemlenmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Bulgularını PLOS ONE akademik dergisinde yayınlayan uzmanlar, araştırmanın sadece bir pilot olduğunu ancak genler ve sivrisinek ısırıkları üzerine yapılacak kapsamlı araştırmaların, insanları sivrisineklerden koruyacak yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini söyledi.