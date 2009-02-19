Sivrisinek uzaydan canlı döndü

Uzayda bir yıldan fazla kalan sivrisinek larvası Dünya’da tekrar canlandı.
Gezegenler arası uzun süreli yolculuklar
sırasında uzayın bitkiler ve canlılar üzerinde oluşabilecek etkilerini
inceleyen bilim adamları, bu araştırmaları sonucunda Afrika
sivrisineğinin uzayda canlı kalabildiğini saptadı.
Novosti ajansının haberine göre, Rusya Tıbbi ve Biyolojik Araştırmalar
Enstitüsü bilim adamları, Japon meslektaşlarıyla birlikte “Mars’a İnsan
Yolculuğu” projesi çerçevesinde yaptıkları araştırmalarda, biyolojik
nesnelerin uzayda yaşama olasılıklarını inceledi.
Rusya Bilimler
Akademisi Başkan Yardımcısı Anatoli Grigorev, Afrika sivrisineğinin
larvasının, uzay istasyonunun dış kaplamasında bir buçuk yıl,
beslenmeden ve eksi 150 derece ile artı 60 derece arasındaki yüksek
sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden canlı kalmayı başardığını
belirtti.
Araştırma süresince uzayda “uyuyakalan” sivri sineğin
dünyaya döndükten sonra canlanmasını izleyen bilim adamları, kısa
ömürlü olan Afrika sivrisinek larvalarının, canlı kalmak için
elverişsiz ortamlarda “kriptobiyoz” (bütün hayati fonksiyonlarını
durdurma) durumuna geçerek, bütün fonksiyonlarını dondurduğunu
gözlemledi.
Sivrisinek larvalarının DNA’sını inceleyen bilim
adamları, bu canlının 30-40 dakikalık sürede bile hayat fonksiyonlarını
sınırsız kez dondurup Canlandırma yetisine sahip olduğunu saptadı.
Haberde,
Rus ve Japon bilim adamlarının bitki ve canlı organizmaların uzayda
yaşama koşullarının incelendiği “Biorisyu” araştırmasında asıl
amaçlarının organizmaların “kriptobiyoz” sürecine geçiş mekanizmalarını
saptamak olduğu kaydedildi.
(A.A.)