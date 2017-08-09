Sivrisinek ısırığı yüzünden bacağı ve kolu kesildi

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan bir kadının iki bacağı ve sol kolunun ön kısmı bir sivrisinek ısırığı yüzünden kesildi.

Sputnik’in Alman Koelner Express gazetesinden aktardığına göre, geçen Mart’ta 43 yaşındaki kadın çöp atmak için evden çıktığında bir sivrisinek tarafından ısırıldı. Kadının anlattığına göre bir süre sonra ısırık çevresinde şişlik oluştu, ardından da kemik ağrıları ve baş dönmeleri başladı.

Bir hafta komada kaldı

Hastaneye kaldırılan kadının ilk muayeneden sonra evine gönderildiğini kaydeden gazete kadının sağlık durumunun giderek daha da kötüleşmesi üzerine kocasının kendisini tekrar hastaneye getirdiğini yazdı.

Hastanede bir hafta boyunca komada kalan kadının bacak ve ellerinde kararmanın başlaması üzerine doktorlar iki bacağını ve sol kolunun ön kısmını kesmek zorunda kaldı. Haberde doktorların sivrisineğin ısırırken kan zehirlenmesine yol açan enfeksiyon bulaştırdığı tahmininde bulundukları belirtildi.