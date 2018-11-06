Sivrisinek ilaçlarının arılarını telef ettiğini söyledi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde arıcılık yapan Ali Nevzat Uzun (85), 90 kovandaki arılarının, sivrisinekle mücadele eden belediye ekiplerinin yaptığı bilinçsiz ilaçlama yüzünden telef olduğunu öne sürdü. Uzun, \"Yaklaşık 80- 90 bin liralık zararım var. Bu zararı kim karşılayacak\" diyerek tepki gösterdi.

Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkiinde arıcılık yapan Ali Nevzat Uzun, bu yıl kovanlarındaki tüm arıların, bilinçsiz ilaçlama yüzünden telef olduğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekiplerinin, kendilerine ait özel araziye girip, kuyuları ve su havuzlarını ilaçladığını iddia eden Uzun, \"Arıları mahvettiler. Hayatımı söndürdüler. Kovanların içinde arı kalmadı, hepsi öldü\" dedi.

\'90 BİN ARIM TELEF OLDU\'

Ekiplerin bahar mevsimiyle beraber, mart ayında bu yana ilaçlama yaptıklarını ifade eden Uzun, \"Havuzun başında ilaçlama yapanlara denk geldim. \'Ne yapıyorsunuz\' diye sordum. Havuzda sinek var mı diye baktıklarını söylediler. \'Ayıp değil mi? Binlerce arım öldü\' dedim. 90 bin arı telef oldu. Bu yıl bal alamadım. Bahçe içinde dedemin yaptırdığı havuz var, arılar su ihtiyacını buradan karşılıyorlardı\" diye konuştu.

Datçalı arıcı Ali Nevzat Uzun\'un torunu 21 yaşındaki Onur Usul ise durumun çok acı olduğunu söyledi. Belediye ekiplerinin sivrisinek ve haşereyle mücadele için bilinçsiz bir şekilde ilaçlama yaptıklarını ileri süren Usul, \"Belediye ekipleri, sinekler çoğalmasın diye buradaki havuzları bilinçsiz bir şekilde ilaçlıyor. Burada 90 kovan arı var. Bu kovanlardaki arılar da kuşlar da o havuzlardan gidip su içiyorlar. Zehirli sulardan içen arılar yüzünden komple bir arı kovanı bitiyor\" dedi.

\'ARILARIN SU İÇTİĞİ KUYUYU DA İLAÇLAMIŞLAR, HERKES MAĞDUR\'

Sadece dedesinin değil, başkalarının da mağdur olduğunu vurgulayan Usul, \"Burada herkes mağdur. İnsanların kendi bahçelerine, arıları için yaptırdığı havuzları belediye ekipleri bilinçsizce zehirliyor. Arı olmayınca, hayat biter. Bu bilinçsiz ilaçlamaya birilerinin \'dur\' demesi gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum. İlaçlama yapacaksanız da bilinçli yapın. Burada arıcılık yapan onca insan gelirini baldan elde ediyor. İnsanlar mağdur olmasın. Buradaki kuyunun içinde su var. Normalde bu havuzun başı, arı dolu olmalıydı. Bize saldırırlardı. Kuyunun başına kadar gidiyor, içine bakıyoruz, tek bir tane arı bile yok. Buraya ilaç verdikleri için konan arı ölüyor\" dedi.



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