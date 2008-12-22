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Yaşam

Sivrisinek hırsızı yakalattı

Finlandiya'da çalıntı araçtaki sivrisinek, polisi bir şüpheliye götürdü.

22 Aralık 2008 02:00

Finlandiya'da çalıntı araçtaki sivrisineğin emdiği kan, polisi bir şüpheliye götürdü.

Müfettiş Sakari Palomaki, bir garaj yakınında bulunan araçta inceleme yapan polislerin, "tıka basa kan emmiş" bir sivrisineği fark ettiğini belirtti.

Palomaki, daha sonra sivrisineğin laboratuvara gönderildiğini, tahlilin ardından sivrisineğin emdiği kanın arananlar listesindeki bir şüpheliye ait olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Müfettiş, şüphelilerin aranması sırasında sivrisineklerin kullanılmasının alışılmadık olduğunu, stajda suç yerindeki sivrisineklere bakılması yönünde bir eğitim almadıklarını anlattı.

Aracı çaldığını inkâr eden şüphelinin suçlanması için "sivrisinek kanıtının" yeterli olup olmadığına yargıç karar verecek.

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