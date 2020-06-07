Sivrihisar'da siyanür barajına karşı Eskişehirliler isyanda

Türkiye yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, jet hızıyla ÇED onayı verilen Eskişehir’in Kaymaz köyündeki ikinci siyanürlü atık barajı için çalışmalara başlandı. Eskişehir’in Kaymaz Mahallesi’nde yaşam alanlarının dibine yapılmak istenen ikinci siyanürlü atık havuzuna karşı bir araya gelen sivil toplum örgütleri, baro, meslek odaları, milletvekilleri ve belediye başkanları dün Kaymaz’a giderek, bölge halkı ile birlikte siyanürlü atık barajının durdurulması çağrısında bulundu.



Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, yaşam alanlarının dibine yaklaşık 40 hektar alana 1 milyon 750 bin metreküplük, siyanürlü ikinci atık depolama tesisi için inşaat çalışmalarına başladı.



Yaşam alanlarının dibine siyanürlü atık barajı istemediklerini söyleyen Kaymaz halkı ise, "Kaymağını başkası yiyor, biz hastalığını çekiyoruz. Ağaçlarımız kurudu, Kaymaz’da insanlar artık kanserden ölüyor. Evlerimizin dibine siyanür barajı istemiyoruz" dedi.

"Asla izin vermeyeceğiz"

CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Eskişehir Kent Konseyi, Baro Başkanı, Çevre derneği, KESK, DİSK ve TMMOB’a bağlı odaların temsilcileri, bölge halkı ile yaptıkları basın açıklamasında, "Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Utku Çakırözer: Devlet eliyle Eskişehir zehirlemek isteniyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Biz Eskişehirliler çevreye olan sevgimizi Alpu'da verdiğimiz mücadele ile gösterdik. Devlet eliyle Eskişehir zehirlemek isteniyor. Devletin elindeki maden şirketi birinci siyanürlü barajı doldurmuş, ikincisini 40 hektar alana 1 milyon 775 bin metreküp hacimli bir yeni siyanür barajı yapmak için yola çıkmış.



Hem de sizler bizler ağzımızda maskelerle dışarı çıkamazken. 'Hiç kimse itiraz etmedi' deniyor. Ama kocaman yalan. Yüzlerce dilekçe var ve görmezden gelindi. ÇED raporu da süratle onaylandı. Hemen de inşaat başladı. Madenlere, madenciliğe karşı değiliz. Biz çevreyle dost olan madencilikten yanayız. Kardeşçe omuz omuza Kaymaz’ın sesi olacağız. Dilekçeler görmezden gelinip ÇED raporu yangından mal kaçırır gibi onaylandı" dedi.

CHP'li Jale Nur Süllü: 'Yeter artık' demek için buradayız

Rant uğruna çevreye zarar verildiğini belirten CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, "Yeter artık demek için buradayız. Bugün burada çevre talanına, yürütmenin artık çevreyi delik deşik etmesine doğal kaynaklarımızı böylesine heba etmesine dur demek için buradayız.



Çevreyi yaşanılmaz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Rant uğruna yapıyorlar. Madenlerimizi, çevredeki değerlerimizi uluslararası firmalara peşkeş çekerek ülkeyi artık yer üstü kaynaklarını bitirdiler yer altı kaynaklarına göz diktiler. Biz Eskişehirliler buna direneceğiz. Yeter artık çevreme dokunma. Yeter artık sağlığıma zarar verme" diye konuştu.



Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ, Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman ile KESK, DİSK ve TMMOB’a bağlı odaların temsilcileri siyanüre karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.