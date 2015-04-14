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Dünya
Deutsche Welle

Sivilleri öldüren paralı askerlere hapis

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 17 silahsız sivili öldürmekten yargılanan Blackwater şirketine bağlı paralı askerlere cinayet ve taksirle adam öldürmekten ağır hapis cezaları verildi.

14 Nisan 2015 14:39


Adını Academi olarak değiştiren Blackwater özel silahlı güvenlik şirketine bağlı 4 paralı asker 16 Eylül 2007 tarihinde Bağdat'ta Nisur Meydanı'ndaki kalabalığa ateş açmış, aralarında kadın ve çocukların olduğu 17 silahsız sivili öldürmüştü.

Washington'da görülen davada askerlerden Nicholas Slatten müebbet hapisle cezalandırılırken, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard’e 30 yıl hapis cezası verildi.

Hâkim Royce Lamberth “Suçun ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda cezanın yüksek olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Askerler masum olduklarını, isyancılar tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını ve kendilerini savunduklarını ileri sürmüştü.

Özel güvenlik şirketinin çalışanları, Amerikan diplomatlarını taşıyan bir konvoyun güvenliğini sağlamak yerine kalabalık meydana dalarak katliam yapmıştı. Olay sonrasında özel güvenlik şirketlerinin savaş bölgelerinde kullanımının ne kadar doğru olduğu uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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