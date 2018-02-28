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"Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den, Nişantaşı'ndan, Meclis'ten başlarız" demişti; Akit TV sunucusu istifa etti

Keser'in canlı yayında sarf ettiği sözleri birçok kişinden eleştiri almıştı

28 Şubat 2018 12:40

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser, istifa etti. 

Akit TV, sunucusu Keser'in tepki çeken sözleri sonrası istifa ettiğini duyurdu. Akit TV'de yayınlanan duyuru şöyle:

"Akit TV'nin 27.02.2018 tarihli 'Gün Başlıyor' programında sunucumuz Ahmet Keser'in 'Türk Askeri Sivil Öldürmez' doğru tespitinin akabindeki maksadını aşan sözler kurumumuz tarafından tasvip edilmemiştir.

Ahmet Keser konuşmalarını bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için görevden ayrılmıştır."

NTV'de katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuya ilişkin olarak, "Bu bir provakasyondur. Burada bir kışkırtma var. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Sorulturma başlatıldı" dedi.

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Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuş; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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