Akit TV spikerine tepki: Dangalak, seni sokakta yürütmezler!

Akit TV’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Ahmet Keser'in, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Sen her tarafı Akit stüdyosu mu sanıyorsun dangalak, seni sokakta yürütmezler!" diyerek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Akit Televizyon ve Radyo AŞ ile Ahmet Keser hakkında suç duyurusunda bulunmuş; CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Keser'in sözlerinden dolayı Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikâyette bulunduğunu açıklamıştı.

Sunucu Keser'e sosyal medyada yapılan eleştiriler şöyle: