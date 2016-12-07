Sivillere ateş eden amiralin görüntüleri savcılık dosyasında

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'daki Genelkurmay Karargahı'ndaki sivilleri şehit eden kişinin tuğamiral Sinan Sürer olduğu ortaya çıktı. Sürer’in karargâhta ateş ettiği anların görüntüleri savcılık soruşturmasında yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmaları yürütürken, şehit düşen vatandaşlara dair detaylı bir rapor hazırladı. Savcılık elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırladığı raporda, o gece darbeyi engellemek için sokağa çıkan ve şehit düşen vatandaşların otopsi bilgilerine de yer verdi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, darbe girişimi sırasında vurularak öldürülen askerler için 'darbeci' ifadesinin kullanıldığı dosyada, vatandaşları öldüren askerlerin isimlerine ve rütbelerine de yer verildi.

Listeye göre vatandaşları şehit edenlerden biri de Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli generallerden Tuğamiral Sinan Sürer.

Savcılık, 15 Temmuz gecesine kadar Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tuğamiral Sürer'i görüntülerden tespit etti.

Vatandaşların darbecilere karşı Genelkurmay'a akın ettiği sırada karargâh binasında elinde silahla görülen Sürer sivillere ateş ediyor. Darbeciler burada şehit ettikleri vatandaşları ise sürükleyerek dışarı çıkarıyor. Karargahta darbeciler tarafından vurulanlardan Yusuf Çelik'in bedeninden çıkan kurşunu da Sürer'in ateşlediği öne sürülüyor.