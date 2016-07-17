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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Sivillere ateş aç" emrine uymayan astsubay intihar etti iddiası!

Astsubay Ferhat Daş’ın İstanbul'a tayininin 25 gün önce çıktığı belirtildi

17 Temmuz 2016 21:17

Darbe girişimininde hayatını kaybeden askerlerden astsubay Ferhat Daş’ın, komutanının "sivillere ateş açması" emrine uymayıp, "Senin silahındaki kurşunla ölmektense kendi silahımın kurşunuyla ölürüm" diyerek kafasına sıktığı öne sürüldü.

Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’nun önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Asker akrabası Kaya Aydın, Ferhat Daş’ın İstanbul’a tayininin çıkalı 25 gün olduğunu ve Tuzla’daki bir karakolda görev yaptığını söyledi.

Aydın, Daş’ın 3 aylık astsubay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Tatbikat var diye çıkmışlar. Komutanı sivile ateş açmasını söylüyor. O da atamam demiş. Sonra komutan silah çevirmiş, ’Vururum seni’ demiş. O da ’Senin silahındaki kurşunla ölmektense kendi silahımın kurşunuyla ölürüm’ demiş. Sivile ateş açmamış, kendi silahıyla kendi kafasına sıkmış."

Daş’ın Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi Kahramanmaraş’ta defnedilecek.

 

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