Sivilcelere kalıcı çözüm

Son yılların en popüler yöntemi ozonla kan temizleme hanımların derdi olan sivilce ve cilt sorunlarını kalıcı olarak tedavi ediyor.



Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, ozonla kan temizlemenin son yılların en popüler yöntemi olarak vücudun motivasyonu ve direncini artırmada, bağışıklık ve dolaşım sistemini güçlendirmede kullanıldığını söylüyor.



Bununla birlikte ozonla kan temizleme tedavisi kan çıbanı ve sivilce gibi cilt sorunlarıyla mücadelede başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Savunma hücreleri olan ve vücudu enfeksiyona karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin oluşumunu artıran ozon bakteri, virüslerle savaşmaktadır.



Yani güçlü bir doğal dezenfektandır. Kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırır ve bedenin oksijenlenmesi artar. Kan, lenf ve deri hücrelerine nüfuz eden ozon sayesinde dokuların iyileşmesi ve kendini yenilemesi hızlanır.



Hanımların derdi kan çıbanları



Kasık, kuyruk sokumu ve genital bölgelerde oluşan ve ağırlıklı olarak hanımların şikâyetçi olduğu çıbanlar yaraya dönüşen ve oldukça ağrılı süreçlere neden olan bir sorundur. Çoğu kez tüy temizleme yöntemleri sonrasında da karşılaşılan bu genel şikâyet bir sağlık sorunu haline dönüşmektedir.



Kan çıbanı, genellikle kıl kökü iltihabı olarak başlayan içi irin dolu kızarıklıklardır. Sivilce yerinde şişme, yanma ve ağrı ile başlayan kızarıklıklar zamanla sertleşmeye ve kabarmaya başlar. Kabarıklığın ortası iltihaplanarak baş verir. Kimi zaman iz bırakır. Bağışıklık sistemindeki düşüşler ve buna neden olan hatalı beslenme, şişmanlık, kabızlık ve aşırı terleme gibi durumlar kan çıbanlarının çoğalmasına neden olabilmektedir.



Kan temizleme



Vücutta dolaşan kanın tazelenmesi; beden fonksiyonlarında bir tetikleyici etki yaratarak çok fayda yaratır. Herhangi bir nedenle yüzeysel kan dolaşımı bozulursa deri sağlıklı görünümünü kaybeder. Kan; taşıma görevi sırasında hem temizleyici hem kirletici maddeleri taşıyarak çok karmaşık bir görevi yerine getirir. Günlük hayatımızda pek çok olumsuz koşul kanımızı sürekli kirletmekte ve vücudumuzda toksinler birikmektedir.

