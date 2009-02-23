Sivilce ve nasıra karşı limon

Yaz-kış, mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan limon, birçok soruna çözüm buluyor.
Limonun yararları şöyle sıralanıyor:
* Güç verir.
* İştah açar.
* Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.
* İdrar söktürücüdür.
* Damar tıkanıklığı ve sertliğini önler. Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır.
* Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırmalarında yararlıdır.
* Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir. Ateşi ve tansiyonu düşürür.
* Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.
* Sivilceleri ve nasırı azaltır.
* Mikrop öldürücüdür.