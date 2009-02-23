Sivilce ve nasıra karşı limon

Yaz-kış, mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan limon, birçok soruna çözüm buluyor.



Limonun yararları şöyle sıralanıyor:



* Güç verir.

* İştah açar.

* Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

* İdrar söktürücüdür.

* Damar tıkanıklığı ve sertliğini önler. Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır.

* Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırmalarında yararlıdır.

* Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir. Ateşi ve tansiyonu düşürür.

* Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.

* Sivilceleri ve nasırı azaltır.

* Mikrop öldürücüdür.

