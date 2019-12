Sivilce diyabet habercisi mi?

Cildinizde çıkan önemsemediğiniz bir yaranın diyabet hastası olduğunuzun habercisi olabileceği hiç aklınıza gelir mi?



Diyabet, ciddi cilt sorunlarına neden olabilmekte, basit bir kaşıntıdan, kontrol altına alınması güç olan enfeksiyonlara kadar çeşitli derecelerde rahatsızlıklara dönüşebilmektedir. Ayrıca diyabetikseniz cilt bakımınıza herkesten çok daha fazla özen göstermeniz gerekmektedir. Diyabet; vücudun yakıt trafiğindeki bozulmayla birlikte bütün sistemleri etkileyebilen bir hastalıktır. Kan şekeri yükseldikçe ve kontrol altına alınamadıkça deride birtakım hastalıklar ortaya çıkar. Bazı deri bulguları diyabetin başladığının işareti olabilir. İlerleyen zamanlarda sinir ve damarların da etkilenmesi deri bulgularını şiddetlendirebilir.



Suadiye Memorial Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Vildan Şengöz, diyabetin çeşitli cilt sorunlarına yol açtığını söylüyor.



Diyabete bağlı cilt hastalıkların başında enfeksiyonlar gelir



Diyabette mantar ve bakteriler başta olmak üzere virüsler de kolayca hastalık yapabilir. İyileşmeyen yaralar, sivilcelenme ve kıl dibi enfeksiyonlarıyla apseler bakterilerin işaretidir. El ve ayak tırnaklarında kalınlaşma ve sararma, altlarının boşalması, ayak parmak aralarının beyazlaşması, çatlaması mantar enfeksiyonlarıyla olur. Kasıklarda kaşıntı ve kızarıklık olması, yerleşmiş ve sinsi ilerleyen mantarların bulgusudur.



Vücudun her yerinde görülebilen ancak en çok ellerin üzerini genital bölgeyi, yüzü tutan HPV virüsleri “siğil” adı verilen kabarıklıklar şeklinde lezyonlar yapar. Ayak tabanını tutarsa nasırla karıştırılabilir. Bunlara mutlaka Dermatoloji hekiminin müdahale etmesi gerekir. Yanlışlıkla nasır sanılıp asitli solüsyonlar sürülmesi, kesilmesi ya da kurcalanması aylarca iyileşmeyen yaralara neden olabilir.



Bahsedilen bu mikrobik etkenler doğru tedavi edilmedikleri takdirde hem bulaşıcıdır, hem de kan şekerinin inatçı yüksekliğine sebep olurlar. Bu nedenle bahsedilen bulguların görülmesi halinde doğru tedavi için mutlaka Dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir.



İnatçı kaşıntılara dikkat



Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.



Et benlerini koparmayın



Diyabetli kişilerin boyun kenarında, kasıklarında ve koltuk altlarında gördüğümüz et benleri sürtünme ve kaşıma nedeniyle kanama, kopma yapacak olursa risk yaratır. Bunların çok büyümeden Dermatoloji hekimi tarafından alınmaları doğrudur. Bu et benlerini iple bağlayarak düşürmeye çalışmak, asitli ilaç sürmek doğru olmayan yaklaşımlardır.



Cilde doğru bakım uygulamak çok önemli



Diyabet hastalarının cildi her zaman daha duyarlıdır. Uygun ve doğru bakım gerektirir. Vücudu banyodan sonra nemlendirirken ve cilt bakım ürünlerini seçerken cilt doktoruna mutlaka danışmak gerekir. Yanlış ve eksik kullanılan ürünler, diyabetin bulgularının maskelenmesine ve farkında olmadan şikâyetlerin ilerlemesine sebep olabilir.



Ayak bakımına özen gösterin



Yaralar ve cilt şikâyetleri en çok ayakta yoğunlaştığı için ayak bakımının özel bir yeri olmalıdır. Nasırlar, çatlak ve sıyrıklar, parmak arası yaraları, tırnakta batma, kalınlaşma ve boşalmaların tedavisi ayak bakım merkezlerinde değil Dermatoloji uzmanı kontrolünde yapılmalıdır.