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Kültür-Sanat

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği'nden ‘nefret suçları ve söylemini izleme' eğitimi

Başvurular, 22 Mart'ta sona erecek

08 Mart 2018 00:23

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) tarafından gerçekleştirilecek olan “Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi kapsamında, 'Nefret Suçları ve Nefret Söylemi İzleme Eğitimi’ düzenlenecek.

Türkiye’nin yakın tarihi üzerine farkındalığı artırmak ve konuya ilişkin tartışmaları teşvik etmeyi hedefleyen proje kapsamında 36 ay boyunca nefret söylemi izleme aktivitesi de gerçekleştirilecek.

SEHAK ile yerel ve uluslararası paydaşları, tarihi olaylara eleştirel bir bakış kazanılmasının yanı sıra, nefret suçları ve nefret söylemine ilişkin bilgileri derlemeyi de hedeflemektedir. Ana akım medya bu izleme faaliyetinin hedefi olacak ve çalışma kapsamında elde edilecek olan bulgular üzerine raporlar hazırlanacak.

Etkinliğe katılabilmek için linkteki başvuru formunu, en geç 22 Mart 2018, saat 17.00’ye kadar online olarak doldurmanız gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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Sivil ve Ekolojik Haklar DerneğiSEHAKnefret söylemieğitimAnne Frank

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