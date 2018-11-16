"Sivil toplumdaki yeni gözaltı dalgası Türkiye'deki baskının azaldığına dair yanılsamayı yerle bir ediyor"

Uluslararası Af Örgütü, Anadolu Kültür’e yönelik Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında bulunduğu 13 ismin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner konuya ilişkin, “Sivil toplum ve akademideki yeni gözaltı dalgası Türkiye’deki şiddetli baskının azaldığına dair yanılsamayı yerle bir ediyor” ifadelerini kullandı.

Gardner şu açıklamada bulundu:

“Gözaltına alınan akademisyenler ve aktivistlere yönelik absürt suçlamalar, yetkililerin bağımsız sivil topluma yönelik acımasız baskıları sürdürmekte ısrarcı olduğunun göstergesi. Bu durum, Temmuz’da olağanüstü halin sonlanmasıyla Türkiye’nin normalleşmeye başladığı yönündeki yanılsamaları yerle bir ediyor.”

“13 kişinin 2013’teki büyük çoğunlukla barışçıl olan “Gezi Parkı” protestolarına dair zaten suç teşkil etmeyen eylemler içinde bulundukları iddiası ile gözaltına alınmaları, aslında Türkiye yetkililerinin en ufak bir muhalefete dahi tahammül edemediğini gösteriyor.”

“Gözaltıların bir yıldan uzun süredir hakkında hiçbir iddianame bulunmaksızın tutuklu bulunan sivil toplum lideri Osman Kavala’yla ilişkilendirilmesi de ayrıca kaygı verici. Bu bir yıl içinde Kavala ile ilgili uluslararası alanda suç olarak tanımlanan herhangi bir eyleme dair hiçbir delil sunulmuş da değil. Osman Kavala ve bugün gözaltına alınan sivil toplumcular derhal ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmalıdır. Türkiye’deki bağımsız sivil topluma yönelik baskılar bir an önce sona ermelidir.”