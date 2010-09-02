-SİVİL TOPLUM PLATFORMU'NDAN ''EVET'' ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ankara'da 125 Sivil Toplum Kuruluşunca oluşturulan Ankara Sivil Toplum Platformu, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ''evet'' oyu kullanacaklarını açıkladı. Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı ve Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, 125 sivil toplum kuruluşunun referandumdaki vereceği oyu açıklamak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kır, Anayasa değişiklik paketi için verilecek oyların doğrudan doğruya milletin kendi geleceğini, kendisi belirlemek için vereceği bir karar olduğunu belirterek, ''Evet ya da hayır kararı, ne iktidara verilen bir güvenoyudur ne de iktidarla muhalefetin evetçiler ile hayırcıların güçlerini deneme yarışıdır. Bu sözde anayasadan özde anayasaya, derin devletten şeffaf devlete, zorba devletten hukuk devletine, darbeci anayasadan sivil anayasaya geçilip geçilmeyeceğine dair verilecek kararın adıdır'' diye konuştu. Sivil toplum kuruluşları olarak kısmi anayasa değişikliklerini doğru bulmadıklarını belirten Kır, ancak TBMM çatısı altında yeni bir Anayasa yapımı için mutabakat sağlanamadığını, bu nedenle kısmi anayasa değişikliğinin bozuk işleyen sistemi düzenleyecek bir milat olacağını ifade etti. Kır, ''Kısmi Anayasa değişikliği maddeleri milli iradeye uygun olduğu, Cumhuriyet tarihinde Anayasa yapımında ilk defa halkın görüşleri sorulduğu, ilk defa halk adam yerine konulduğu, 12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası'nın değiştirilmesi yönünde mukaddes bir adımın atıldığına inandığımız için referandumda 'evet' diyoruz. Kendimiz için, ülkemiz için 'evet' diyecek pek çok sebep olduğu, 'hayır' diyecek sebep bulamadığımız için 'hayır' diyenlerin neden 'hayır' dediklerini çok iyi bildiğimiz için 'evet' diyoruz'' dedi.