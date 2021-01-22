Sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama: AKP ve Erdoğan'ın suskunluğu Devlet Bahçeli ve kendisinden geri kalmayan başkan yardımcılarını cesaretlendiriyor

Toplam altı sivil toplum örgütü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarını hedef göstermesine işaret ederek, "Tehdit ve hakarete devam ediyor" dedi. Yapılan ortak açıklamada, "Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin suskunlukları Devlet Bahçeli’yi ve kendisinden geri kalmayan başkan yardımcılarını, teşkilat mensuplarını cesaretlendiriyor" ifadesi kullanıldı.

Sivil toplum örgütleri, "hedef gösterme ve hakaretler sonucunda siyasîlere, medya mensuplarına, muhalif yurttaşlara yönelik saldırıların yoğunlaşmasının sorumlusu olarak sadece MHP üst yönetiminin değil, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere iktidarın tamamı olacağını" ifade etti.

Açıklama aynen şöyle:

Bir süre önce, “Cumhur İttifakı’nın ülkeyi sürüklemekte olduğu yıkıma karşı muhalefeti demokratik ittifakta buluşmaya” çağıran 805 imzalı bir metin yayınlanmış, bu metin üzerine Cumhur İttifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzacıları; “Bildik aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci, kimliksiz akademisyenler, 805 çürük şahıs, bölücü, pişkin, pislik” olarak nitelemişti.

MHP Genel Başkanı’nın hedef genişleterek sürdürdüğü bölücü söylemine ve hakaretlerine tepki olarak Change.Org’da başlatılan kampanyaya 6 binden fazla yurttaş daha katıldı. Devlet Bahçeli ihbarlarını, hakaretlerini ve hedef göstermeyi aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Elif Çakır, Taha Akyol, Yıldıray Oğur, Ayşenur Aslan gibi gazeteci ve yazarlar da Bahçeli ve basın danışmanının hakaret ve hedef göstermesinden nasiplerini aldılar.

Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin suskunlukları Devlet Bahçeli’yi ve kendisinden geri kalmayan başkan yardımcılarını, teşkilat mensuplarını cesaretlendiriyor.

Bu hedef gösterme ve hakaretler sonucunda siyasîlere, medya mensuplarına, muhalif yurttaşlara yönelik saldırıların yoğunlaşmasının sorumlusunun sadece MHP üst yönetimi değil, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere iktidarın tamamı olacağını hatırlatmak istiyoruz.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi.

Demokrasi İçin Birlik (DİB).

Diyalog Grubu.

Doğu ve Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu.

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim.

Yurttaş Girişimi.

TIKLAYIN - İnsan hakları adına 805 yurttaştan çağrı: "Memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak demokrasi ittifakı şart"