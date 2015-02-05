Sivil toplum örgütlerinden dünya liderlerine çağrı: 24 Nisan'da Çanakkale'ye gelmeyin

Dünya genelinde 'Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü' olan 24 Nisan tarihinde Çanakkale’ye çağrılan dünya liderlerine örgütlerden çağrı var: ‘Çanakkale’ye gelmeyin, 24 Nisan’da Yerevan’da Soykırım anıtına gidin.”

Gözde Kazaz'ın Agos'ta yer alan haberine göre, İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, İzmir Süryani Dostluk, Kültür ve Dayanışma Platformu, Nor Zartonk, www.suryaniler.com Kültür Platformu ve Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı bugün bir açıklama yayımlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Soykırım’ın başlangıcı kabul edilen 24 Nisan’da dünya liderlerini Çanakkale’ye çağırmasına tepki gösterdi.

'Seyfo' da unutulmadı

Ermeni Soykırımı’nın yanında Süryanilerin ve Rumların da soykırıma uğradığı vurgulanan açıklamada, Süryani katliamı ‘Seyfo’ da unutulmadı:

“Osmanlı Ermeni toplumunu tüm toplumsal dokusuyla yok etmek için planlı bir şekilde örgütlenen, gidişatı ve sonuçları takip edilip, hesap kitap yapılarak kayda geçirilen Ermeni Soykırımı sürecinde Süryaniler de kitleler halinde katliama uğradı. Soykırım Ermeni ve Süryanilerin yanı sıra Osmanlı topraklarında yaşayan, başta Rumlar olmak üzere tüm Hristiyan halkların imhasıyla sonuçlandı.”

"Torunlara ve kurbanlara saygısızlık”

Açıklamada ‘Devasa boyutlardaki imhanın başlangıç tarihini zafer kutlamasına dönüştüren yöneticilerin Soykırım kurbanlarının anısını ve torunlarını aşağıladığını, ölülere hak ettikleri saygıyı göstermeyi reddettikleri” ifade edildi.

İmzacı örgtüler, dünya liderlerine ‘soykırım kurbanlarının anısına saygısızlık etmeyeceğinizi’ ilan edin’ çağrısında bulundu.

“Soykırımı tanımayan devletlere vicdan diyoruz”

Basın açıklamasının ardından konuşan İHD Başkan yardımcısı Eren Keskin, Egemen Bağış, Deniz Baykal ve Süheyl Batum’un da katıldığı Doğu Perinçek-İsviçre davasını hatırlattı; “Bu davada da gördük ki ülke için kavga edenler Soykırımı gizlemek için yan yana geldiler. Hepsi aynı İttihatçı sisteminin parçaları” dedi.

Çoğu devletin Soykırımı tanımak konusundaki mesafeli tutumunu da eleştiren Keskin, 1915 Soykırımının hala birçok devlet tarafından açıkça dile getirilmediğini biliyoruz. Ama yine de biraz vicdan talep ediyoruz ve gerçekten acının olduğu Yerevan’a gidin diyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Süryani Dostluk, Kültür ve Dayanışma Platformu adına konuşan Zeynep Tozduman ise Erdoğan’ın 24 Nisan 2014’te yaptığı taziyeden bugün geldiği noktayı eleştirerek, ‘Biz de İzmir coğrafyasında Ermeni, Pontus Rum ve Süryani soykırımlarının kabul edilmesi için çaba harcıyoruz, bu çabaya da devam edeceğiz” dedi.