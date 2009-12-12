Sivil toplum örgütleri: DTP siyasete devam etsin

T24 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum örgütleri kapatma kararını eleştirdi, DTP'li vekillerin Meclis çatısı altında çalışmaya devam etmesini istedi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum örgütleri, kapatılan DTP’li milletvekillerinin TBMM çatısı altında siyasete devam etmelerini istiyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Galip Ensarioğlu parti kapatmanın Türkiye’nin bugünkü yapısına uygun düşmediğini, DTP’nin kapatılmasının demokratik açılım sürecine zarar verdiğini savundu.

Türkiye’de siyasilerin özgür olması gerektiğini, insanların siyaset dışı arayışlara girmemesi gerektiğini ifade eden Ensarioğlu, şöyle dedi:

"Bunun için yasal düzenlemeler yapılmalı. Parti kapatmaları kaldırılmalıdır. Doğrudan şiddete karışan partiler kapatılmalı ve bu mahkeme kararının ardından parlamentonun onayına sunulmalıdır. DTP’nin kapatılmasıyla Türk demokrasisi bir yara aldı ve açılıma da zarar verdi. Bütün bunlara rağmen DTP’li vekiller parlamento zeminini kullanmalı, parlamentodaki siyasi çalışmalarına devam etmelidir.

Karar zarar verse de Kürt sorunun çözümünde siyasi kanalları açık tutmak gerekir. Çözüm siyasettedir. Ahmet Türk’ün açıklaması buna işarettir ve sağduyulu bir açıklamadır. Türk’ün açıklaması siyasetten çekilme kararı değil, kararı protesto biçimidir."



Meşru yer parlamentodur

Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar ise mahkeme kararıyla parti kapatma kararının demokratik rejime uygun olmadığını savunarak, Türkiye’nin yeni bir anayasal düzenlemeye ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

DTP’nin kapatılma kararının yanı sıra 2 kişinin milletvekilliğinin düşmesinin de talihsiz bir karar olduğunu öne süren Aktar, şöyle dedi:

"Milletvekilliğinin düşürülmesi seçmenin iradesine müdahaledir. Bu kararın yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu tartışmasına vesile olmasını diliyoruz. Demokratik mücadelede meşru yer parlamentodur. DTP’li milletvekillerinin parlamento zemininde demokratik mücadeleye devam etmelerini diliyoruz. Olması gereken budur."

Şırnak Baro Başkanı Tahir Elçi ise parti kapatma kararlarının Türkiye siyasetine ve demokrasisine bugüne kadar katkı yapmadığını, aksine büyük zararlar verdiğini bildirerek, DTP’nin Türkiye’de kapatılan son parti olmasını istedi.

Türkiye’nin demokratikleşmesi yolunda parti kapatılmanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Elçi, "Siyasette sağlıklı kanalların kullanılmasını diliyoruz. DTP’liler parlamentodaki mücadelelerine devam etmelidir. Parlamento siyasi sorunların uzlaşma yeridir" diye konuştu.



Ayrılma yanlış karar

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, parti kapatılmasına karşı olduğunu belirterek, demokratik ortamda her sorunun siyaset yoluyla çözüldüğünü söyledi.

Hükümetin açılım sürecini devam ettireceğine inandığını dile getiren Güven, söyle konuştu:

"Ben parti kapatıldıktan sonra da DTP’li milletvekillerinin parlamentoda mücadelelerini başka bir parti adı ile sürdüreceklerine inanıyorum. Parlamentoda kalmalarını istiyoruz. Demokratik açılımın da bu karardan etkilenmesini istemiyoruz. Türkiye’nin önündeki bütün engellerin ortadan kalkması lazım. Bence parlamentodan ayrılma kararı yanlış bir karardır.