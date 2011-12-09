-Sivil toplum kuruluşlarının gözüyle insan hakları -Mazlum-Der Genel Başkanı Ünsal: ''İnsan hakları konusunda Türkiye, bugün dünden çok daha iyi durumda, ancak bu yeterli değil'' -İHD Genel Sekreteri Şeyhanlıoğlu: ''Türkiye'nin sorunlarının en azından bilindiği, dile getirildiği bir dönemi yaşıyoruz'' ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Yıldız Aktaş - Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal,''İnsan hakları konusunda Türkiye, bugün dünden çok daha iyi durumda, ancak bu yeterli değil''dedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Sekreteri Emrah Şeyhanlıoğlu ve Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Türkiye'nin insan hakları alanında geldiği noktayı AA'ya değerlendirdi. Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Türkiye'de insan hakları konusunda problemlerin eskisine oranla çok daha düzeldiğinin görüldüğünü söyledi. Ünsal, ''O bakımdan değerlendirecek olursak şüphesiz ki 2011'in Türkiyesi 60'ların, 70'lerin, 80'lerin 90'ların Türkiyesinden çok daha iyi bir noktada, ancak bu yeterli değil'' diye konuştu. 2011'in Türkiyesi'nde hala aşılması gereken birçok konu olduğunu belirten Ünsal, anadilde eğitim ve bazı siyasal haklara dair problemler bulunduğunu söyledi. İnançla ilgili problemlerin de hala çözülemediğini ifade eden Ünsal, ''Etnik ve inanç temelli problemleri Türkiye hallederse büyük ölçüde rahatlamış olacak'' dedi. Türkiye'nin bir zamanlar işkence nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde en çok ihlal kararı verilen ülke konumunda olduğunu belirten Ünsal, ''İşkencenin önemli ölçüde halledildiğini biliyoruz fakat halen polisin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasını uygularken ve bu yasaya dayalı olarak yaptığı gözaltıları da mahkemelerin tutuklamalara dönüştürerek uygulamış olduğu tutum, hala vatandaşı devletin karşısında konumlayan, ona çeki düzen veren, üstün kuvvet olarak gören bir anlayışı temsil etmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda da atmamız gereken adımlar var. Bu konular halledilirse Türkiye meselelerini büyük ölçüde halletmiş olacaktır'' diye konuştu. -Sorunlar konuşulabiliyor- İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Sekreteri Emrah Şeyhanlıoğlu da İHD olarak bu seneki ana temalarının örgütlenme ve ifade özgürlüğü, sloganlarının ise ''ifade vermek değil ifade etmek istiyoruz'' olduğunu söyledi. Son dönemde sivil toplum kuruluşlarının ve insan hakları kuruluşlarının gündeminde yoğunlukla ifade özgürlüğünün olduğunu belirten Şeyhanlıoğlu, ''Çünkü bütün özgürlüklerin özgül şartlarından biri ifade özgürlüğüdür. Kendinizi ifade etme özgürlüğünüz söz konusu değilse, yaşam hakkına ilişkin ihlalleri dile getirmeniz mümkün değildir'' dedi. İşkence iddiaları ve cezaevleri sorununun da gündemlerinde olduğunu ifade eden Şeyhanlıoğlu, ''Bu sene gündemimize yoğun bir biçimde oturan asker ölümleri diye adlandırılan husus da var. Ayrıca gündemimizdeki bir diğer konuda terör örgütü tarafından alıkonulan, kaçırılan insanların ailelerinin yapmış olduğu başvurular'' diye konuştu. 90'lı yıllardan bugüne yadsınamayacak bazı gelişmelerin olduğunu dile getiren Şeyhanlıoğlu, ''Şunlar yapıldı diyebileceğimiz birçok konu var ama bunun ötesinde eksiğimiz, gediğimiz yamalı yönlerimiz de çok fazla'' şeklinde konuştu. Bugün gelinen noktada Türkiye'de 90'lı yıllara göre iyi şeylerin de olduğunu belirten Şeyhanlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin sorunlarının en azından bilindiği, dile getirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Yani insanlar sokaklarda televizyonlarda işyerlerinde medyada basında net bir biçimde sorunları ortaya koyma şansına sahipler. Kürt kelimesini insanlar ağzına almaktan korkerken, bugün her gün televizyonlarda Kürt sorununun nasıl çözüleceği ETA örneği IRA örneği yada farklı örnekler her gün televizyonlarda yayınlanıyor ya da basın da yer alıyor. Bu süphesiz iyi bir gelişme. Ama biz bunun önünün daha da açılmasını, insanların kendi fikirlerini daha net biçimde ifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz.'' (YSA-AS-DEL)