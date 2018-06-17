Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden 24 Haziran'da adil seçim seferberliği

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, seçimlerin güvenli geçmesi için hazırlanıyor.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, “Adil seçim Platformu” ve “müşabir”, 24 Haziran seçimlerinde “sandığa giren iradenin aynı şekilde çıkması” için çalışmalarını sürdürüyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra DİSK, KESK, Memleket Biziz, Oyum Güvende gibi konfederasyon ve oluşumların yer aldığı Adil seçim Platformu’nun mobil uygulaması telefonlardaki yerini aldı.

CHP seçim Güvenliği Teknolojisi Sorumlusu Sedat Doğan, ‘Anadolu Ajansı’nın manipülasyonlarına’ bağımlı kalmamak ve sandık güvenliğini sağlamak için böyle bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Ad, soyad, telefon numarası bilgilerini veren gönüllülerin görev almak istedikleri sandık bölgesini seçtiklerini ve herkesin bir görevinin olduğunu söyleyen Doğan, uygulamayla sandıkların boş kalmasının önüne geçileceğini söyledi. Gönüllü sandık görevlilerinin “sıkça sorulan sorular” bölümüne başvururarak sorularına yanıt bulacağını dile getiren Doğan, “Tutanak kısmında tüm süreç bilgisayar gücü ile yürüyecek, optik tarama yöntemi ile sonuçları analiz edeceğiz. Tutanak fotoğrafı çekildiği saniyede, seçim sonucu otomatik algılanacak. Sonuçları en hızlı şekilde öğreneceğiz” dedi.

‘MÜŞABİR’LE GÜVENLİ SEÇİM

Seçim güvenliği tartışmaları; Memleket Biziz’in kurduğu, Adil seçim Platformu’nun tüm bileşenlerinin ortaklaştığı “müşabir”i de ortaya çıkardı. İsmini müşahit ile muhabir kelimelerinin ortaklığından alan “müşabir”in amaçlarını, Funda Başaran anlattı. Başaran, gazeteci, gazetecilik öğrencileri ve alternatif medya çalışanlarından oluşan yaklaşık 30 kişinin sandık başında ve seçim çevresinde olanları kamuya duyuracağını ifade ederek, “Aydınlık günlere ulaşmak için herkesin oyların güvenliğini sağlayacak şekilde işin içinde hissetmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.