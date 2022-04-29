Sivil Toplum'dan Gezi kararları açıklaması: Vazgeçmiyoruz!

Sivil Toplum çalışanları ve gönüllüleri Gezi Davası’nda verilen mahkeme kararlarını protesto eden “Vazgeçmiyoruz!” başlıklı açıklamayı online olarak imzaya açtı.

Sivil toplum çalışan ve gönüllülerinin imzaya açtığı metni kısa zamanda, sivil toplumun farklı alanlarından yüzlerce isim imzaladı.

Açıklamada sivil toplumun varlığının yurttaşların özgürce bir araya gelebilmesine bağlı olduğu, yargılanan insanların milyonlarca insanla aynı motivasyona sahip olduğu, mahkemenin verdiği kararın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İmzacı sivil toplum çalışan ve gönüllüleri Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin bir an önce özgürlüklerinin iade edilmesi talep etti.

Açıklamada şöyle denildi:

Sivil toplumun varlığı yurttaşların çoğulcu, katılımcı ve özgür bir ortamda bir araya gelebilmesine bağlıdır. Gezi Parkı eylemleri; siyasal otoritenin yurttaşların kentsel ve doğal yaşamına, onların rızası olmadan müdahale etmesi ve toplumun özgürlük talebinin yok sayılmasına tepki olarak ve anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri hakkı kullanılarak, tüm yurt çapında kendiliğinden gelişen meşru bir toplumsal eylemdir. Gezi’ye katılan ve destekleyen milyonlarca insan, Gezi Parkı eylemlerini organize ve/veya finanse ettikleri gerekçesiyle siyasal iktidar tarafından günah keçisi olarak seçilen insanlarla aynı motivasyonu taşımıştır. Sivil toplumun farklı alanlarından seçilen bu değerli insanlara mahkeme tarafından isnat edilen suçların ele alınış şekli ve verilen kararlar kabul edilebilir değildir

Kampanya sayfası ve imzacıların listesi için tıklayın : www.vazgecmiyoruz.net

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