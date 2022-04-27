Sinemacılardan Gezi davası imza kampanyası: Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişilen hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız

Gezi davası sonucunda verilen hapis cezasına karşı çıkan sinemacılar, "Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!" dedi.

"Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız" ifadelerinin kaydedildiği açıklamada, "Verilen cezaları kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz." denildi.

Açıklamaya, Ahmet Mümtaz Taylan, Bülent Emrah Parlak, Emin Alper, Dolunay Soysert, Ercan Kesal, Fatih Akın, Ferzan Özpetek, Tolga Karaçelik, Hale Soygazi, Macit Koper, Mehmet Aslantuğ, Mehmet Günsür, Melisa Sözen, Meltem Cumbul, Müjde Ar, Onur Saylak, Onur Ünlü, Özcan Alper, Pelin Esmer, Perihan Savaş, Selen Uçer, Rutkay Aziz, Seren Yüce, Serra Yılmaz, Sezin Akbaşoğlulları, Tayfun Pirselimoğlu, Tülin Özen, Ümit Ünal, Yıldırım Türker, Yeşim Ustaoğlu gibi isimler imza attı.

Sinemacıların imza kampanyası açıklaması şöyle:

"Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"

"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater’in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi’ye verilen 18’er yıllık, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz.

Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de, hakkı da olamaz. Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!

İmzacı listesi şöyle