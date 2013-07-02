Sivil polisten kadın protestocuya tokat

Yalova'da gerçekleşen olayda bir kadın, erkek arkadaşı tarafından yumruklanmış, Takvim gazetesi haberi 'Nakavt' başlığıyla vermişti.

Gazetenin ataerkil haber dilini protesto etmek için Balmumcu'daki binası önünde eylem düzenlendi. Kadına şiddet haberinin sunuluş biçiminin eleştirildiği bir protestoda bir sivil polis, protestocu kadını tokatladı.

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