'Sivil polisten dayak' iddiasıyla 155'i aradı; "Onun eline sağlık" yanıtını aldı!

Paten kayarken gürültü yaptıkları için sivil polisten dayak yedikleri iddiasıyla 155’i arayan gençler, "Onun eline koluna sağlık" yanıtı alınca şikâyetçi oldu. O yanıtı veren polis hakkında dava açıldı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Gazİantep’te yaşayan B.E. (18) adlı genç, iki yıl önce, 11 Ağustos 2015’te bir grup arkadaşıyla Karataş Mahallesi’ndeki bir parkta patenle kayarken, yanlarına polis R.Ç. geldi.

Parkın yakınında oturan polis memuru, gençelere çok bağırdıklarını ve küfrettiklerini belirterek, B.E.’den kimliğini istedi. Delikanlı kimliğini vermeyince, iddiaya göre polis memuru tarafından darp edildi. Yüzüne yumruk yiyen genç, kafasını da bir bankın demirlerine vurdu. Polis memurunun yanındaki bir kişi de gençlerden T.D.'yi dövdü.

"Ağzımı burnumu kırdılar"

Polis memurunun elinden kurtulan B.E., cep telefonuyla hemen 155 Polis İmdat Hattı’nı aradı. 155 telefon kaydına göre delikanlı, hattın öbür ucundaki görevliye şu ihbarda bulundu:

"Abicim, İMKB Parkı’na bir ekip yollabilir misiniz? Burada iki sivil polis bizi dövüyor... Ağzımı burnumu kırdılar abi, burnum kanıyor ya!"

Dayak iddiası da davalık

Ancak bu ihbarı dinleyen 155’te görevli polis memuru M.A., yardım çağrısına karşılık, "Eline koluna sağlık" dedi ve ihbarı işleme koymayarak yalnızca "Bilgi" diye kayıtlara geçirdi.

Şikâyet üzerine Gaziantep Valiliği İl İdare Kurulu, 17 Temmuz 2016’da konuyla ilgili soruşturma izni verdi. Bunun üzerine polis M.A. hakkında 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "görevini kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. 155 Polis İmdat hattında görevli M.A., ifadesinde iş yoğunluğu nedeniyle böyle yanıt verdiğini söyledi.

"Dayakçı" ve anne beraber yargılanıyor

Polis tarafından dövüldüğünü iddia eden B.E.’ye "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan 2. Çocuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu dava 28 Mart 2016’da beraatla bitti. Olayı duyunca parka gelip "Urfa aşiretini getirip bu binayı havaya uçuracağım" dediği iddia edilen B.E.’nin annesinin tehdit, delikanlıyı dövdüğü iddia edilen polis R.Ç.’nin de ‘basit yaralama’dan yargılanmaları sürüyor.