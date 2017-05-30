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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sivil polislerden iş adamına ‘FETÖ’ şantajı!

"FETÖ ile bağlantınız var, 2 milyon verirseniz çözeriz"

30 Mayıs 2017 22:32

Ankara'da sivil ekiplerde görevli polis memurları A.D. ve R.M., 'FETÖ' tehdidiyle bir iş adamından 1 milyon dolar istedi. İş adamının başvurusu üzerine organize polisi çalışma başlattı. Adım adım takip edilen 2 polis, işadamından 500 bin dolar alırken suçüstü yakalandı. İki polis de tutuklandı.

"2 milyon verirseniz çözeriz"

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Ankara’da inşaat şirketi sahibi Ş.K. ve M.K.’ye giden Ankara Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerden görevli polis memurları A.D. ve R.M., “FETÖ ile bağlantınız var, 2 milyon dolar verirseniz bu olayı çözeriz. Bu son şansınız, yoksa bizi bir daha bulamazsınız” diyerek şantaj yaptı. İşadamları, polise giderek durumu anlattı. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı, şantaj yapan 2 polis takibe alındı.

Gizlilik içinde yürütülen operasyonda, iş adamları şantaj yapan 2 polise parayı vereceklerini söyleyerek Çukurambar’da bir kafe-restaurantı buluşma yeri olarak belirledi. Organize polisi, önceden belirlenen mekana giderek müşteri gibi masalarda oturdu. İşadamları, şantaj yapan polislere daha önce seri numarası alınan 500 bin dolar verdiği sırada operasyon başlatıldı.

Tutuklandılar

Müşteri gibi mekanda bekleyen Organize polisi, şantaj yapan 2 polisi kıskıvrak gözaltına aldı. Gözaltına alınan polis memurları A.D. ve R.M., emniyette götürüldü. Buradaki sorguların ardından adliyeye çıkarılan polis memurları A.D. ve R.M. tutuklandı.

 

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