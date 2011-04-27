Sivil polisler doktor kılığına girdi

T24- Gaziantep'te, kendilerini aile hekimi olarak tanıtan sivil polisler, girdikleri 100 evden 86'sında kabul gördü. Polislere inanan ev sahipleri, 'tansiyon ilacı' diye verilen şekeri, düşünmeden alıp yuttu.

Gaziantep'te kendilerini aile hekimi diye tanıtıp girdikleri evlerden hırsızlık yapanlara karşı polis çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayların önüne geçebilmek için aile hekimi gibi davranarak uygulama yaptı.

Gizli kamera ile dolaşan sivil polisler, girdikleri evlerde oturanların konu hakkındaki duyarlılıklarını ölçmek için şekerleri tansiyon hapı olarak verdi.

Ev sahiplerinin büyük bölümü, kimlik sormadan içeri aldıkları kişilerin verdiği şekerleri düşünmeden alıp yuttu. 100 evden 86'sında, vatandaşlar, şekeri ilaç diye kabul etti, diğerleri ise şüphelenip polisi aradı.

Uygulamanın ardından aynı polisler, evleri tekrar dolaşıp kendilerinin doktor olmadığını açıkladı. Kimliklerini gösteren polisler, "Herkese inanmayın. Hiç sorgulama yapmadan, tanımadan, herkesi evinize almayın. Hele ki ilaç diye verilen bir hapı alıp kullanmayın" diyerek ev sahiplerini uyardı.