Sivil polisler askerlerin rütbesini söktü!

Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe teşebbüsüne katılan askerler, polisle işbirliği yapan birlikte görevli diğer askerler tarafından emniyet güçlerine teslim edildi.

Gözaltına alınarak sivil polis aracına konulan üniformalı bir grup askerin sökülen rütbeleri ve çıkarılan bereleri tek tek yere atıldı. Birliğin nizamiyesine Türk bayrakları asılırken, nizamiye önünde toplanan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu.

Öte yandan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na giden yollar ise kamyonlarla trafiğe kapatıldı.