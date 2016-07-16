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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sivil polisler askerlerin rütbesini söktü!

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na giden yollar ise kamyonlarla trafiğe kapatıldı

16 Temmuz 2016 11:09

Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe teşebbüsüne katılan askerler, polisle işbirliği yapan birlikte görevli diğer askerler tarafından emniyet güçlerine teslim edildi. 

Gözaltına alınarak sivil polis aracına konulan üniformalı bir grup askerin sökülen rütbeleri ve çıkarılan bereleri tek tek yere atıldı. Birliğin nizamiyesine Türk bayrakları asılırken, nizamiye önünde toplanan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu. 

Öte yandan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na giden yollar ise kamyonlarla trafiğe kapatıldı. 

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