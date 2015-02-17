Hırsızlar, sivil polise otostop çekti

İstanbul'da girdikleri iş hanında bekçinin ellerini ve ayaklarını bağlayan, ardından 30 bin lira ile 150 kiloluk çelik kasayı çalan maskeli 4 soyguncu, otoban üzerinde sivil polis aracına otostop çekince paralarla birlikte suçüstü yakalandı. Olay, geçen cuma gece yarısı, Küçükçekmece'deki bir iş hanında meydana geldi. İki farklı tekstil şirketinin bulunduğu iş hanına giren kar maskeli 4 kişi, gece bekçisi Medeni E.'yi (55) silah zoruyla ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp etkisiz hale getirdi. Soyguncular, bir işyerinin çelik kasasını açıp 20 bin lirayı aldıktan sonra üst kata çıktı. İçinde 10 bin lira nakit para ile çok sayıda çek ve senet bulunan 150 kiloluk çelik kasayı ise açamayan soyguncular geldikleri araca yükleyip götürdü.

Tutuklandılar

Emir Somer’in Sabah’ta yer alan habere göre, Sefaköy'de polisin rutin kontrol ve denetimleri ile karşılaşınca paniğe kapılan soyguncular, "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamacanın ardından izlerini kaybettirdiler. Soyguncuların kullandıkları çalıntı araç, Büyükçekmece'deki bir ormanlık alanda bulundu. Ormanda bir barakaya saklanarak izlerini kaybettiren 4 soyguncu ise otobana çıkıp bir sivil polis aracına otostop çekince paralarla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Y. (22), Hasan İ. (20), Muhammet Ö. (26) ve İ.B. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.