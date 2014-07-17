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Sivil polis tartıştığı iki çocuğu silahla vurdu

Erzurum'da otlattıkları büyükbaş hayvana çarpıp telef eden bir sivil polis, tartıştığı iki kardeşe ateş açtı

17 Temmuz 2014 03:38

Erzurum'da sivil bir polis tartıştığı iki çocuğu silahla vurarak yaraladı. Hayati tehlikesi bulunan çocuklar kaldırıldıkları Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cihan'ın haberine göre, Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki sivil plakalı polis ekip otosu, F.Ç (14) ve İ.Ç. (16) isimli kardeşlerin otlatmadan getirdiği büyükbaş hayvana çarptı. Kazada büyükbaş hayvan telef olurken, polisle çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışmada sivil bir polis tabanca ile kardeşlere ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan iki çocuk ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuklardan F.Ç'nin sağlık durumun ağır olduğu, ameliyeta alındığı bildirildi. Vurulan çocukların HDP Erzurum İl Başkanı Nevzat Çavuş'un yeğeni olduğu belirtildi. 

 

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