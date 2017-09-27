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Sivil polis aracı şarampole yuvarlandı: 2 polis yaralı

Cavit AKGÜN/MENTEŞE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'nde kaçan hırsızlık şüphelisini takip eden polislerin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

27 Eylül 2017 02:19

Cavit AKGÜN/MENTEŞE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'nde kaçan hırsızlık şüphelisini takip eden polislerin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Yaraş Mahallesi Soda Mevkii\'nde meydana geldi. Polis ekipleri, hurdalıktan hırsızlık yaptığı şüphesiyle aranan Şener Suda\'nın Düğerek Mahallesi\'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahalleye giden polisi fark eden Suda, 48 ET 457 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı. Polis ekipleri de emniyete ait hafif ticari araç ile peşine düştü. Takip sırasında polis memuru Zafer Uysal yönetimindeki 48 DC 260 plakalı araç, toprak yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memurları Uysal ile Şahin Çelik yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya hastaneye gelerek, yaralı polislerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Şener Suda\'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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