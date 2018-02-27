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Yaşam

"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV sunucusu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Keser hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı

27 Şubat 2018 23:46

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen  sunucu Ahmet Keser hakkında  Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. 

Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.

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