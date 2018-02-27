"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV sunucusu hakkında soruşturma başlatıldı

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.



Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.