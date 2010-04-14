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Yaşam

Sivil minibüs tarandı: 3 asker yaralı

Şırnak'ta, PKK'lı teröristler tarafından asker taşıyan sivil minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - Şırnak'ta, PKK'lı teröristler tarafından asker taşıyan sivil minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralanırken, güvenlik güçleri olay sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.


Balveren Beldesi'nde bulunan Milli Taburu'ndan kent merkezine asker taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sivil bir minibüs, saat 17:00 sıralarında Balveren Beldesi ile Özveren Köyü arasında silahlı saldırıya uğradı.


Minibüste bulunan askerlerin de PKK'lı teröristlere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.


Açılan ilk ateş sonucu 3 asker yaralanırken kısa süreli çatışmanın ardından, teröristler dağlık alana kaçtı.


Yaralı askerler, Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırılırak tedaviye alınırken, güvenlik güçleri olay sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.


Yaralı askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

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