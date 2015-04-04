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Yaşam

Sivil Havacılık'tan pilotlara Arda Turan uyarısı geldi

A Milli Takımı'nın Lüksemburg maçı dönüşünde Arda Turan, kokpite girmiş ve anons yapmıştı

04 Nisan 2015 11:43

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yayınladığı bir tweet ile uçaklarda uçuş boyunca hiç kimsenin kopite alınmaması gerektiğini belirtti ve kurallara uyulmasını istedi. Milli Takım Kaptanı Arda Turan’ın Lüksemburg maçı sonrası dönüş yolunda uçağın kokpitine girerek yaptığı anonsla arkadaşlarını kutlaması ve iyi yolculuklar dilemesinin basında yer alması üzerine bu uyarıyı yaptığı anlaşılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı twet’te şöyle denildi: 

"Uçuş ekipleri tüm uçuş boyunca "Güvenli Kokpit" kurallarına uygun hareket etmelidir. Uçuş ekibi dışında hiç kimse kokpite alınmamalıdır"

Arda Turan milli maç sonrası dönüş yolunda kokpit’e girerek milli takım arkadaşlarını kutlamış ve iyi yolculuklar dilemişti. SHGMİ bu uyarıdan 10 dakika önce de verilecek para cezası ile ilgili olarak da şu twett’i atmıştı:

"Güvenli Kokpit kurallarını ihlal eden pilotlara SHY-İPC, Ek1-39.maddeye göre 1.000TL para cezası uygulanmaktadır"

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