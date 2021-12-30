Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü seyahat açıklamasını yeniledi

Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile yasağın söz konusunu olmadığını paylaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu"nu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti.

SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.